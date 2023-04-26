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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新北議會總質詢提前惹議　侯友宜：尊重安排配合出席

▲▼ 侯友宜受訪 。（圖／記者崔至雲攝）

▲侯友宜。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

新北市議會昨日決議，將6月5日起為期13天的總質詢，提早到4月27日開始。過程中引發民進黨議員不滿，甚至怒批，「創下絕無僅有的議事惡例，無疑是新北市議會史上最黑暗的一天」。對此，新北市長侯友宜今（26）日受訪時表示，對於議會的安排都尊重，也會配合時間出席。

新北市議會25日召開定期會，國民黨團提出議事日程表異動，將原訂6月5日開始的施政總質詢提前至4月27日舉行，被認為是要讓市長侯友宜被順利徵召。原藍綠雙方要協商討論，不過經半小時後破局，沒有共識，最後採投票表決。民進黨團為此不滿、放棄投票，最後藍營以席次優勢，議長蔣根煌在混亂中宣布33票支持該案。

對於提前總質詢，侯友宜表示，新北市議會在整個程序委員的過程中，新北市的首長在市政報告以及各業務質詢程序、時間，對議會的安排都尊重，也會配合時間出席。

媒體追問，是否擔心民進黨會刻意操作失焦？侯友宜說，在整個過程中謝謝議員花了很多精神。議會議程都給予尊重，最重要是把工作實質的內容報告說清楚，新北市也有2030新願景，也有很多期許，總質詢會好好報告，讓他們了解這段時間新北市在市政上做了哪些工作。

媒體再問，綠營認為，應該先業務報告再總質詢？侯友宜則說，尊重程序委員會及議會大會的決定。 

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