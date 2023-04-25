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快訊／33票支持！新北總質詢確定提前　4/27侯友宜赴議會備詢

▲▼ 新北市議會 。（圖／記者崔至雲攝）

▲新北市議會，藍綠兩黨抗議。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

新北市議會今（25）日開議，在議會開始時，藍營就提出議程變更，綠營當場反對，在雙方互不相讓下，雙方稍早進入黨團協商。約在下午4點半時，議長蔣根煌宣表示雙方未達到共識，藍黨籍議員建議可比照立法院方式，用投票方式決議，不過此舉造成民進黨團不滿，高舉「侯市長落跑國民黨幫兇」白布條、放棄投票。最後蔣根煌混亂中宣布，「33票支持此案」，總質詢將提前至4月27日。

新北市議會表訂6月5日至20日舉行市政總質詢議程，不過，今日議會一開始新北市議員廖先翔就提出，國民黨團擔心這次會期會因政治議題被影響，因此提出異動，建議將總質詢提到4月27日質詢，讓議員想問侯什麼，一次問清楚。

而民進黨團總召鄭宇恩表示，廖先翔在程序委員會未採「保留」意見，因此大會時不能持與程序委員會議中相反意見，所以廖不能發言。在藍綠雙方僵持下，議長蔣根煌裁定休息10分鐘。

▲▼ 新北市議會 。（圖／記者崔至雲攝）

休息結束後國民黨議員王威元再提臨時動議，提議將總質詢提前至4月27日。但也再次遭綠營砲轟，在雙方發言無法對焦下，三黨團進入協商。

大約在四點半時，蔣根煌表示協商沒有達到共識；議員林金結建議，可比照立法院方式，以投票表決，不影響議員該有的權利。但此舉釀綠黨團不滿，高舉「侯市長落跑國民黨幫兇」白布條，放棄投票。不到3分鐘的時間，蔣根煌則宣布「33票通過此案，散會」。

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