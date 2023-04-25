人妻偷吃物流主管！幫私處取綽號「Amazing棒」：放進去才舒服

▲新北一名陳姓人妻偷吃物流主管，還幫對方取了「Amazing棒」的綽號。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

新北市一名陳姓人妻在某物流公司上班，沒想到竟與吳姓上司發生婚外情，不但替對方的私密處取了「Amazing棒」的綽號，談話內容還相當鹹濕露骨，說出「放進去才舒服但你放不夠久」等話語，氣得陳姓丈夫一狀告上法院。新北地院審理後判吳男要賠30萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，陳姓人妻與陳姓丈夫2018年結婚，後來在某物流公司任職，沒想到工作的過程中，竟然與吳姓上司發生婚外情，2人交往期間不斷發生關係，甚至數次透過通訊軟體討論「完事」感想，吳男還稱陳姓人妻「寶貝」。

陳姓人妻與吳姓上司頻繁發生性關係，甚至還說「我們上周超多次的，四次」，陳女甚至還向吳男抱怨「我以前可能一季一次（性行為）」，還是因為覺得太久沒有性愛，而非產生生理需求。

▼陳女在新北一處物流公司任職，竟與吳姓上司發生婚外情。（示意圖／ETtoday資料照）



雙方對話相當親密，吳男炫耀自己「一柱擎天」、「最後射超遠的我自己都嚇到」，陳女也幫取了一個「Amazing棒」的綽號，討論性事時，還說「放進去才舒服但你放不夠久」等話語，氣得陳姓丈夫一狀告上法院，求償120萬元。

新北地院審理後認定，吳男與陳女的往來明顯逾越已婚男女、朋友及同事之間的正常社交分際、情誼，且從對話當中可以確認，雙方確實有發生性行為的情況，2人拍照時還臉頰緊貼，已超過社會通念所能容忍的範圍、破壞陳男與妻子婚姻共同生活之圓滿安全及幸福，因此判吳男須賠30萬元，全案仍可上訴。