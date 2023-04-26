儲藏室逞獸慾！　國小淫師逼男學生口交...主任這原因錯過抓狼機會

▲北部某國小陳姓男老師，以各種理由誘拐自己男學生猥褻得逞。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

令人髮指！北部某國小30歲陳姓男師拐騙年僅12歲男學生阿力（化名），其中一次以陪同「治療青春痘」為由，騎車將人載回自己住處，將其褲子脫下，以手及嘴4度性侵猥褻，直到阿全跟同學抱怨後，全案才曝光。士林地院審結，依對於未滿14歲男子為性交罪4罪，判處有期徒刑6年6月。

判決指出，現已遭解聘的陳男於2021年11月5日第一次開始侵犯阿力，同年12月3日放學以買鞋子為由，騎車載阿力到住處將阿力褲子脫掉，用手及口猥褻及性交得逞；食髓知味的陳男，過了20天後，利用學校午休時間，以看鞋子為由，將阿力帶到學校體育館內，並將門關上，以相同手法再度得逞。

同年12月30日中午，陳男又以搬東西為由，將阿力帶到學校電腦教室內的小房間儲藏室，隨即將門鎖上，脫掉阿力褲子，徒手撫摸，該校主任經過，發現小房間儲藏室燈亮，本想進入關燈，卻發現儲藏室門上鎖，無法開啟，阿力見狀緊張的立刻將褲子穿上，陳男則不疾不徐打開門，並告知主任，是請阿力來幫忙找東西，主任不疑有他則離去，陳見人走掉，再度將門鎖上繼續徒手及口含阿力生殖器逞慾。

阿力後來向同學表示自己遭猥褻，全案因此曝光，阿力母親憤而提起告訴。

合議庭審酌陳男身為教師，本深受學生信任且易成為學生的效仿對象，竟未能以身作則替受教學子樹立良好典範，竟利用阿力年輕識淺、懵懂而不知如何自我保護機會，為求情緒宣洩而逞一己私慾，罔顧學生心理人格發展健全性、性自主決定權與身體控制權，有恃無恐而屢次猥褻，惡性非輕，考量無前科，依對未滿14歲之男子為性交罪，共4罪，各處有期徒刑3年6月，應執行有期徒刑6年6月。全案可上訴。