女老師請假25年！退休前「教師身分被取消」怒告：還我400萬薪水

▲姚姓女教師近期想辦理退休手續，發現自己的教師編制消失，氣得將學校、教育局告上法院。（示意圖／CFP）



記者柯振中／綜合報導

黑龍江省佳木斯市一名姚姓女教師連續請假25年，期間沒有返校工作，沒想到近日準備退休，卻發現自己的教師編制消失，氣得她將學校、教育局告上法院，要求補發90萬元薪資（人民幣，下同，約新台幣400萬元）及退休金。

綜合陸媒報導，姚女1983年從黑龍江省齊齊哈爾市的師範學院體育系畢業，接著到佳木斯市向陽區的第十二中學任教，授課14年以後身體出現狀況，於是向學校請假、跑去北京治療。

由於身體情況遲遲沒有好轉，姚女只能不斷請假，一請就是25年，期間完全沒有回到學校任教。直到近年準備退休，姚女意外發現，自己的教師編制消失了，於是向佳木斯市的教育局反映。

▼姚女任教14年以後身體出問題，於是請假治療，一請就是25年，近年想退休卻發現教師編制消失。（示意圖／CFP）



教育局經過調查，最終給出回復，姚女的教師編制、薪資早在2004年就已取消，氣得姚女一狀提起行政訴訟，將教育局、校方告上法院，要求恢復教師身分、辦理教師退休手續，並補發2001年1月至2022年7月的薪資，一共90萬元（約新台幣400萬元）。

對此，鶴崗市中級法院去年裁定，姚女的起訴不屬於行政訴訟的受理範圍，因此駁回起訴。姚女對此則感到不服，再度提起上訴，4月24日二審剛開完庭，但並未當庭宣判。

事實上，姚女請假25年，原先任職的第十二中學也與第二十中學合併，成為了佳木斯第二十中學。校方接獲姚女的訴求，也立即開始梳理檔案，最終在廢棄學生檔案當中找到了姚女的教職員檔案。

不過，校方提到，當初合併接收時，並沒有收到姚女的編制、薪資等相關手續，雙方不存在任何勞動關係，因此沒有權利及義務替對方辦理退休、補發薪資等手續。目前全案仍在等待當地法院判決。