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曲棍球棒毆學生！還酸：沒雞雞　受傷生拒原諒...「愛心老師」慘了

▲▼「愛心老師」持曲棍球打傷學生。（圖／家長提供）

▲「愛心老師」持曲棍球打傷學生，法院依傷害罪判拘役50日。（圖／家長提供，下同）

記者蔡怡萍／高雄報導

高雄市一名蔡姓導師曾獲「愛心老師」殊榮，不過他卻遭家長指控，以曲棍球「跳殺」打學生，調查後發現蔡師暴力行徑不是第一次，不僅經常對學生體罰，掐脖子撞黑板、波比跳500下等，還會辱罵學生「你爸媽怎麼生出你這種沒教養的屁孩」、「你沒有雞雞哦？」被曲棍球棒打傷的男學生拒絕蔡師的道歉憤而提告，法院一審依成年人故意對少年犯傷害罪，處蔡拘役50日。

高雄一所國中遭家長投訴，2022年4月21日，一年級體育班蔡姓導師聽到學生發生肢體衝突，便拿著曲棍球衝進教室，當時，A生和B生互打一拳後，情緒已經緩和，A生坐在座位，B生正在用餐。蔡老師一進教室，先用曲棍球棒敲打餐車，大聲喝斥：「你們很愛打架是不是？我陪你們打！」接著站上椅子，以曲棍球棒「跳殺」A生背部，再打B生頭部，接著又回頭打A生的背。

▲▼「愛心老師」持曲棍球打傷學生。（圖／家長提供）

家長後續向學校提出申訴後，案件經人本教育基金會調查，發現蔡老師曾獲「愛心老師」殊榮，卻長期對學生進行體罰、施暴，包括以曲棍球棒打學生手心、波比跳500下、青蛙跳操場2圈、捶胸口、打耳光，掐著學生脖子並大力推頭撞黑板。此外，蔡師還經常沒來由地辱罵學生「沒救了」、「智障」、「畜生」、「敗類」、「你爸媽怎麼生出你這種沒教養的屁孩」。也對學生性霸凌：「你沒有雞雞哦？」；調侃請假就醫的學生「打手槍破皮」。

蔡師的惡質行為被揭發後，高雄市社會局以行為違反《兒童及少年福利與權益保障法》第49條第1項第15款「其他對兒童及少年或利用兒童及少年犯罪或為不正當之行為」為由，對蔡師開罰，檢察官也因傷害案件將他起訴，並向法院聲請簡易判決。

蔡師見事情鬧大，不斷向家長與學生道歉，也坦承動手，想要與受傷學生調解，但學生身心受創，始終不願接受道歉，高雄地院審後認為，蔡師在處理學生間的偏差行為，應以適當的手法，卻衝動持曲棍球棒毆打學生，依成年人故意對少年犯傷害罪處拘役50日，全案還可上訴。

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