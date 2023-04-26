　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拜登拚連任「時間點」藏玄機　黨內挑戰少全力攻川普

▲美國總統拜登（Joe Biden）。（圖／路透社）

▲美國總統拜登正式宣布參選拚連任。（圖／路透社）

文／中央社華盛頓25日綜合外電報導

美國總統拜登宣布爭取連任，儘管他支持率低落，許多民眾也不願看到80歲的他再執掌白宮4年，民主黨政要仍予以力挺。美聯社整理拜登現在宣布競選的原因和日後可能發展如下：

●為何現在宣布？

拜登（Joe Biden）今天正式宣布角逐連任，代表他現在可以直接為自己的競選活動募款。競選經費將用於薪資和後勤工作，以利擴大2024年大選工作團隊，並舉辦總統官方職務之外的活動。

拜登計劃28日在華府與民主黨大金主和民主黨全國代表大會（DNC）領袖共進晚餐，屆時他將特別關注出手闊綽的那些人，以確保自己的連任競選活動資金充裕。

之前一些民主黨贊助人和幹部已開始抱怨連任活動沒動靜，最新聲明與28日的聚會有助拜登讓他們放心。

拜登等到4月才宣布的另一個理由則是：這樣一來，他就不用公布今年第1季競選連任的募款金額。贊助人通常第1季會放慢捐款步調，而且歷經去年秋天期中選舉後，一些民主黨大金主也希望喘口氣，之後再衝刺明年總統大選。

民主黨籍前總統歐巴馬（Barack Obama）2011年4月初才宣布隔年將角逐連任，而今天也恰逢拜登宣布投入2020年總統大選的4週年。

至於共和黨籍前總統川普（Donald Trump）則是在2017年1月20日就職日當天，就提出爭取連任，並於2017年2月舉行首場造勢集會。但他角逐第2任期之戰2019年6月才以佛州奧蘭多（Orlando）的集會正式開跑，差不多是他開始投入2016年總統大選的4年後。

●年紀是否成為拜登連任絆腳石？

拜登是美國歷史上最年長的在位總統，若做完第2任期，屆時已經86歲。拜登承認年齡是「合理」疑慮，但他對於自己有無能耐再選一次的問題嗤之以鼻，並多次宣稱：「都給我看好了。」

現在選民有機會看拜登表現，但這類疑慮不太可能退散。

共和黨人經常強調拜登年紀，甚至也有一些民主黨人質疑拜登能否勝任2020年的競選承諾，扮演一條通往新世代領導階層的「橋梁」。

前美國駐聯合國大使暨共和黨初選參選人海利（Nikki Haley）已呼籲，75歲以上的參選人都應接受心智能力測驗。拜登與去年11月宣布參選的川普都超過75歲。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）不理會測驗的建議，並指出在拜登協助帶領下，民主黨人的期中選舉成績意外亮眼。尚皮耶2月時表示：「他們可能忘了總統過去幾年取得的勝利，我很樂意隨時提醒他們。」

●尋求連任會改變拜登履行總統職務的方式嗎？

拜登的幕僚堅稱不會有大變化，至少現在是如此。

拜登明天還是會在白宮設國宴接待南韓總統尹錫悅，並計劃於今夏出訪。拜登也會跟最近幾個月一樣，繼續在國內四處宣傳他的政府協助在國會推動的法案。

拜登已造訪國內多地，宣傳一份兩黨共同支持的公共工程方案如何有助修復馬路、公路、橋梁、港口和火車隧道，另一增加聯邦支出的法案又可以怎樣支持美國製造業、降低處方藥價格，以及改善鄉村地區的寬頻網路連線。

這類活動經常模糊公務跟宣傳個人與黨之間的界線，之後這道界線只會愈來愈含糊不清。

拜登在期中選舉的前幾週，頻繁批評忠於川普「讓美國再次偉大」（MAGA）運動的「極端」共和黨人威脅到美國的核心民主。隨著2024年選戰開始白熱化，拜登將繼續大力宣揚這項訊息。

●拜登必須力爭民主黨提名嗎？

可能不太需要。

目前出面挑戰拜登的民主黨人只有心靈勵志類作家威廉森（Marianne Williamson）與反疫苗鼓吹者小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.），兩人在初選的威脅都不大。

而且今年民主黨全國代表大會全心全力支持拜登，未計劃安排初選辯論會，讓拜登不用跟威廉森、小羅勃．甘迺迪或其他潛在挑戰者同台。

拜登的另一項利多是，南卡羅來納州初選明年將拉開民主黨各州初選序幕，取代愛荷華州黨團會議。拜登在2020年初選前3州都失利，靠南卡大勝才扳回一城。他個人指示2024年應由南卡先辦初選，除了鞏固他在當地民主黨人之間的聲望，可能也有助於抵消其他地方民主黨人對於拜登極其矛盾的心理。

美聯社與美國民意研究所公共事務研究中心（NORC Center for Public Affairs Research）上週合作執行的民調結果顯示，只有26%美國人和大約一半的民主黨人回答希望看到拜登再選一次。但民調也顯示，81%民主黨人回答，至少他們可能會在大選中支持拜登。

●拜登的共和黨對手可能是誰？

川普的聲勢在2024年總統大選的共和黨初選早早領先，可能於大選時再次對決拜登。

川普去年11月就宣布力拚東山再起，但其他初選對手浮現速度緩慢，已宣布參選的其他共和黨人包括海利、前阿肯色州長賀勤森（Asa Hutchinson）、商人強生（Perry Johnson）、創業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）和電台主持人艾爾德（Larry Elder）。

各界普遍預期佛羅里達州長迪尚特（Ron DeSantis）可望與川普一爭高下，但他不急著宣布參選，其他可能投身選戰但尚未正式宣布的人還有前副總統彭斯（Mike Pence），以及南卡州聯邦參議員史考特（Tim Scott）等。

拜登執政團隊已為再次對決川普籌備好幾個月，但拜登的幕僚主張，就算是迪尚特之類的參選人贏得共和黨提名，仍適用關於信奉MAGA極端主義的許多批評，因為眾多共和黨高層在重要政策和社會議題上，都跟川普意見一致。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
聯華食品7死惡火　國泰產險恐賠破億！原因曝光
冷空氣來了！午後雨加大　連假變天降9℃
拜登宣布拚連任「時間點」藏玄機　黨內挑戰少全力攻川普
快訊／張育成傷勢出爐！　左手鉤狀骨骨折將開刀

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

網紅臉書PO一文　慘被判6個月、罰款15萬

影片曝！他站行進中車頂耍帥　4秒後「脖子著地」當場死亡

Gmail「1封信」千萬別點開　網銀帳密全外流

29歲妹被未婚夫親弟潑熱水「二級燙傷」：連雀斑都燙掉

螺旋槳爆頭影片曝！他搭直升機1致命錯誤　下秒噴「血霧」倒地

「羊豬混種怪物」照瘋傳　真相曝光大逆轉

銀行業憂慮再起　美股收低344點、台積電ADR跌2.78%

拜登拚連任「時間點」藏玄機　黨內挑戰少全力攻川普

拜登宣布爭取連任　共和黨批與現實「脫節」

俄國轟博物館釀2死10傷　澤倫斯基譴責野蠻暴行

2童綠燈過馬路險被撞　父傻眼急罵：不用讓？

聯華大火7死！家屬招魂　哥悲喊「下班了」擲允筊

午後變天！　今晚雨區擴大

女生挑戰夜市吊單槓　輕鬆撐50秒秀超強臂力

平時有演練！聯華員工逃惡火　同事躲冷凍庫喪命「可能緊張」

國中弟跳舞露「謎樣表情」　厭世眼神吸引百萬人觀看

聯華食品彰化廠大火！　高空熱顯像「管線一片紅」恐怖畫面曝光

24歲白車男心肌梗塞亡　身分為明仁會貼身保鑣

女對賣場錄音玩具喘氣　嗯聲融入歌曲大聲播放

聯華食品大火已7人亡！廠長認了熱廚區起火　躲2冷凍庫成鐵棺材

網紅臉書PO一文　慘被判6個月、罰款15萬

影片曝！他站行進中車頂耍帥　4秒後「脖子著地」當場死亡

Gmail「1封信」千萬別點開　網銀帳密全外流

29歲妹被未婚夫親弟潑熱水「二級燙傷」：連雀斑都燙掉

螺旋槳爆頭影片曝！他搭直升機1致命錯誤　下秒噴「血霧」倒地

「羊豬混種怪物」照瘋傳　真相曝光大逆轉

銀行業憂慮再起　美股收低344點、台積電ADR跌2.78%

拜登拚連任「時間點」藏玄機　黨內挑戰少全力攻川普

拜登宣布爭取連任　共和黨批與現實「脫節」

俄國轟博物館釀2死10傷　澤倫斯基譴責野蠻暴行

少吃也沒瘦？營養師曝「6大燃脂食物」，搭配1種運動更有效

網紅臉書PO一文　慘被判6個月、罰款15萬

放火燒「學生出租套房」　縱火房客聲押

木村拓哉收視男失靈？　《教場0》收視跌至個位數…新垣結衣登場也沒用

你買的是公司，不是股票！把投資想成「讓自己的錢去上班」

最難追星座Top 3 ！　第一名傲嬌到極點，裝高高在上讓人卻步

確診高燒5天！全身痠痛　竟是「橫紋肌溶解症」

聯華食品7死惡火　國泰產險恐賠破億！原因曝光

指揮中心成立3年解編　疫情降級但2件事「回不去了」

影片曝！他站行進中車頂耍帥　4秒後「脖子著地」當場死亡

女駕駛開進「僅200公分窄巷」　技術高超從不刮車：開30年了

國際熱門新聞

兒拿婚紗照哭罵爸外遇　聽到真相更崩潰

加拿大22歲演員想變BTS智旻　整形整到死

孩子不像他　驗DNA沒綠12年婚姻卻毀了

乘客占空服員座位不走　機長直接折返開回原地

肯亞邪教　警挖出89具信徒屍體

日本白兔號登陸月球後失聯　執行長認失敗

空姐太正！美饒舌歌手「頭等艙內狂自慰」

銀行業憂慮再起　美股收低344點

川普回應拜登：如此災難性的任期　還想連任

螺旋槳爆頭！　他搭直升機1致命錯誤害死自己

英媒：美提議G7對俄祭全面出口禁令　歐日反對

Gmail「1封信」千萬別點開　網銀帳密全外流

共和黨新星迪尚特：台灣是美國的同盟對象

「羊豬混種怪物」照瘋傳　真相曝光

更多熱門

相關新聞

拜登宣布爭取連任 共和黨回擊批與現實「脫節」

拜登宣布爭取連任 共和黨回擊批與現實「脫節」

美國總統拜登今天宣布爭取連任，共和黨立即回擊，聲稱他與現實「脫節」。

共和黨新星迪尚特：台灣是美國的同盟對象

共和黨新星迪尚特：台灣是美國的同盟對象

川普回應拜登：如此災難性的任期　還想連任

川普回應拜登：如此災難性的任期　還想連任

即／拜登宣布競選「2024總統大選」

即／拜登宣布競選「2024總統大選」

新北總質詢提前　綠：搭台讓侯友宜落跑

新北總質詢提前　綠：搭台讓侯友宜落跑

關鍵字：

美國總統拜登北美要聞2024總統大選川普

讀者迴響

熱門新聞

台啦啦隊赴美奪金　領獎卻播陸國歌

女老師請假25年！退休前身分被取消怒告學校

花監管理員愛上男囚犯！2年密送「8千元保健食品」

即／白色賓士男屍身分曝　明仁會貼身保鑣年僅24歲

「這種蛋白質」別吃太多！醫：恐加速慢性腎衰竭

即／女童突墜樓　大樓警衛聽「巨響」嚇傻

父親開管委會暫離　民眾目擊3歲女童掛窗邊墜落亡

好市多「1新品翻車了」　苦主怕爆：臭到會尷尬

iPhone換電池優惠來了！這幾款只要990元

《想見你》顏毓麟認愛41歲八點檔女星：懷孕就生

好市多捕蚊燈「3天抓200隻蚊子」！網卻搖頭：已退貨

AV傳奇女優回歸！　神之乳暴動

少年開槍被逮　稱槍是蝦皮買的

兒拿婚紗照哭罵爸外遇　聽到真相更崩潰

每次被老闆大罵！他必性慾高漲「來一發」

更多

最夯影音

更多
2童綠燈過馬路險被撞　父傻眼急罵：不用讓？

2童綠燈過馬路險被撞　父傻眼急罵：不用讓？
聯華大火7死！家屬招魂　哥悲喊「下班了」擲允筊

聯華大火7死！家屬招魂　哥悲喊「下班了」擲允筊

午後變天！　今晚雨區擴大

午後變天！　今晚雨區擴大

女生挑戰夜市吊單槓　輕鬆撐50秒秀超強臂力

女生挑戰夜市吊單槓　輕鬆撐50秒秀超強臂力

平時有演練！聯華員工逃惡火　同事躲冷凍庫喪命「可能緊張」

平時有演練！聯華員工逃惡火　同事躲冷凍庫喪命「可能緊張」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面