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美30歲人妻狂生9寶　每月生活費「24.5萬」！讚：還要繼續生

▲▼30歲生8胎。（圖／IG／that_rosario_life）

▲亞蘭希婭還想繼續生產，組建更大的家庭。（圖／IG／that_rosario_life，下同）

記者王佩翊／編譯

美國一名30歲婦女熱愛小孩，至今已經生了9名兒子，不過其中1人不幸夭折。儘管一家十口已經讓家中1個月的開支上看8000美元（約新台幣24.5萬元），但她仍表示，自己將會繼續增產報國，完成女兒夢。如今她最小的孩子已經10個月大，她希望能在孩子1歲時再度懷孕。

根據《每日星報》報導，來自美國德克薩斯州的30歲人妻亞蘭希婭（Yalancia Rosario）和37歲的丈夫麥克爾一共生下9名兒子，分別是14歲的賈梅爾、11歲的小麥克爾、10歲的安吉洛、7歲的吉馬尼、5歲的阿瑪尼、4歲的心希爾、2歲的哈札以及10個月大的開羅，另外一人則是不幸早夭。

▲▼30歲生8胎。（圖／IG／that_rosario_life）

亞蘭希婭直言，自己非常喜歡孩子，希望能夠生10名子女，而麥克爾更是希望能夠生12人。她表示，由於前面9人都是兒子，她非常希望可以趕快生下1名女兒。雖然最小的兒子才10個月大，但亞蘭希婭與麥克爾依舊沒有打算停下備孕的腳步，他們更希望可以在開羅1周歲時再度懷孕。

一家人1個月的基本生活開支就要花費8000美元（約新台幣24.5萬元），所幸亞蘭希婭開了一間報稅公司，足以應付高額的生活費。雖然是個大家庭，但重視儀式感的亞蘭希婭仍然允許孩子們選擇自己想要的慶生方式，並盡可能地滿足孩子的需求。

亞蘭希婭開玩笑稱，「我一定是世界上最會生的女人！」而她也被稱作「男孩製造機」，因為至今為止生的每個孩子都是男生。她表示，就算下一胎是女孩，她也不打算停下來。不過如果直到最後仍然生不出女兒，她也期待能有名孫女。

 

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