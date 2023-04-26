外送員送餐被屠殺分屍　「垃圾袋中找到屍塊」妻收最後訊息崩潰

▲索利斯（左）被控殺害外送員（右）。（圖／翻攝自Pasco County Sheriff's Office）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州59歲Uber Eats外送員庫克(Randall Cooke)外送食物時，突然遭訂餐的幫派成員30男子索利斯(Oscar Adrian Solis)拉進家中，殘忍屠殺後分屍，庫克的遺體後來在路邊垃圾袋中被發現，警方根據其手機紀錄逮捕索利斯。

帕斯科郡(Pasco County)警方表示，身為外送員的庫克，19日晚間工作時傳了一封簡訊給妻子，告訴對方他還有一家要送，處理完這個訂單很快就會回家，然而後來卻失去音訊。

警方接到報案後聯繫Uber公司，調閱手機紀錄發現，他最後送貨的地點是索利斯家中，前往該住址調查，然而屋內沒有人應門，結果在屋外垃圾袋中找到被分屍的遺體。

警方表示，當晚索利斯從庫克手中取得餐點後，疑似為了搶劫把人挾持進屋內，監視器拍到他後來拿著一個垃圾袋從家中出來，結果警方前去調查，果然在垃圾袋中找到屍塊，「這是一起可怕的犯罪，凶嫌非常邪惡，他毫無理由就把人殺害」。

調查發現，目前在俱樂部擔任保鑣的索利斯，與印第安那州幫派MS-13有關連，之前曾因為毆打和竊盜罪被判4年刑期，今年1月才獲釋出獄，將面臨謀殺、違反假釋等新指控。與妻子育有2名孩子的庫克，是家中唯一的經濟來源，家人在GoFundMe網站開啟募款，希望外界能夠提供幫助。