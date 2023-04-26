新冠疫情降級！專家示警「還有兩大傳染病流行中」　口罩還是要戴

▲行政院長陳建仁視察中央流行疫情指揮中心，宣布同意新冠降級、指揮中心解編。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心昨（25）日宣布，5月1日起「嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19）」調整為第四類法定傳染病，指揮中心同日一併解編。專家表示，雖然指揮中心解編，目前社區流感仍在，腸病毒也流行中，近期臨床看到不少個案，提醒原則上人多場合還是要戴口罩，小朋友要注意洗手習慣。至於後續新冠疫情是否再起，則要觀察變異株情況。

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▲防疫降階後重點工作。（圖／指揮中心提供）

感染科權威、中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬受訪時表示，即便新冠降級、指揮中心解編，就民眾角度來說，只要是人多場合還是要戴口罩，今年流感疫情維持比較久，臨床觀察一直到現在仍然有個案，特別是學校個案，設置有整個社團感染流感。此外，每年4到6月是腸病毒流行期，針對小小孩更是要注意 個人衛生、洗手習慣。

「早就開降級解編了」黃高彬坦言，從醫療量能的角度來看，先前因為新冠專責病房設置，已經影響到其他一般疾病患者的就醫、收治，降級解編，連帶相關專責病房開設取消，就有助於改善其他病人救治，特別是急診等待病床的情況。

至於是否憂心疫情再起，黃高彬說，要觀察是否有比Omicron嚴重的新變異株出現，且必須是「疾病程度變嚴重的變異株」，但理論上機會不大，這樣不符病毒的演化原理。





▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

指揮官王必勝昨表示，新冠防疫工作都常態化，且疾病流感化，做出指揮中心解編建議，不過他也強調，5/1解編之後會由衛福部主整，每個月開一次防疫會報，也會有專家諮詢小組成立，跨部會也會請聯繫會報開會討論，防止新興變異株威脅。

至於新冠從第五類改為第四類法定傳染病，指揮中心發言人羅一鈞表示，通報時效、隔離規定等都未調整，對醫療端和民眾端沒有影響，只是防治位階從大流行改為地方流行，防治工作體系也由地方單位主責；後續再視情狀況來調整相關通報、感控措施等規定。

5月1日防疫降階後仍有四大工作，包含：多元監測疫情，每周主動說明、公費疫苗持續，規劃年度接種、投藥照護延續，保護脆弱族群、整備醫療物資快速應變動員。

特別是疫情如果出現變化，必要時將動員重啟專責病房及集中檢疫所(以國軍營區為主)之收治量能，即時調度醫療資源。目前醫用口罩、家用快篩試劑、抗病毒藥等防疫物資庫存量充足，若自由市場產生恐慌性搶購等供需失衡情形，將啟動實名制販售等。





▲防疫降階後四大工作重點。（圖／指揮中心提供）