乖乖公司提醒消費者　勿購買來路不明未經授權之仿冒乖乖周邊商品

圖、文／乖乖提供

乖乖股份有限公司近日在部分拍賣網站與通路中，發現許多未取得本公司授權同意的乖乖的周邊商品或仿冒品。為保證消費者權益，特此聲明提醒消費大眾：

1. 本公司生產之正版周邊商品，僅以三種管道取得: (1)活動方式無償贈送; (2)於勝利星村乖乖壹玖陸捌（屏東市青島街89號）販售正版周邊商品(3)於采寓生活館（https://reurl.cc/OVoGeA）販售德國納莎登X乖乖聯名行李箱。凡非於上列方式購買乖乖商品之消費者，本公司既無法確認其真偽，恐難承擔相關商品或售後服務責任，請消費者向該等銷售通路購買，以保自身權益。

2. 近期查得有個人賣家或業者於其他網路平台為販售本公司周邊商品，未經本公司同意盜用本公司之商品圖片。然因為該盜用之網頁商品內容非由本公司同意且授權販售，完全無法確認是否確實為本公司之正版周邊商品，本公司不負任何商品保證責任。在此鄭重提醒消費者：消費者購買時請務必確認為乖乖股份有限公司出品之商品，以確保自身的權益，避免受騙上當。

3. 乖乖公司已蒐證八家侵權單位，並進入司法偵查程序，提醒有心人士勿以身試法，為維護公司商譽及消費者合法權益，本公司將會貫徹維護智慧財產權的決心，持續進行品牌維護行動，敬告意圖攀附乖乖之不肖廠商應立即停止侵權，以免訟累。

感謝喜愛「乖乖」品牌之消費者，欲購買乖乖相關周邊產品，請直接向本公司認可合作之銷售通路購買，方能獲得消費權益之保障。最後再次呼籲，請勿於非官方認可的通路中消費，以免造成您的權益受損。

