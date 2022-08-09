　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

乖乖啥口味最神？網狂讚經典款　內行力推「這口味」：超好吃

▲命理大師楊登嵙建議警消醫護中元普度拜乖乖。（圖／記者唐詠絮攝）

▲「乖乖」是許多人從小吃到大的經典零食。（圖／記者唐詠絮攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

「乖乖」是不少民眾共同的童年零食，甚至許多科技業必備綠色包裝的乖乖。就有一名網友表示，乖乖有好多口味，他個人最愛5香，問大家心目中最神的乖乖口味，引許多「乖乖信徒」回應表示，「綠色放機台、五香最好吃！」

一名網友在PTT以「乖乖最神的口味是哪個？」為題發文，表示家裡的社區剛舉辦中元普渡，他一看祭品區發現有好多不同口味的乖乖，他自己最愛的是「五香口味」，香脆又好吃，並詢問大家「你各位心目中最神ㄉ乖乖是哪個口味？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友提問「乖乖最神的口味是哪個？」。（圖／翻攝自PTT）

▲網友提問「乖乖最神的口味是哪個？」。（圖／翻攝自PTT）

貼文引發許多乖乖信徒狂讚經典的五香口味，「五香椰子不衝突」、「五香，其他都是邪門歪道」、「吃的五香，擺的椰子」、「五香的啦！一包5元還有送玩具」、「經典的五香和椰子口味最棒」、「小時候五香 長大椰子」、「乖乖是拿來吃的？我以為是放置用」、「椰子啊 機台守護神」、「我喜歡什麼不重要，機房就是只認綠色包裝」、「五香、椰子是經典，巧克力一生推」。

還有內行人力推季節限定的花生口味，「唯一支持 牛奶花生」、「花生牛奶，無懈可擊」、「花生的莫名好吃，分量也夠多，可惜好像是季節限定」。

▲網友提問「乖乖最神的口味是哪個？」。（圖／翻攝自PTT）

▲網友貼出許多不同口味的乖乖大合照。（圖／翻攝自PTT）

►台北「茹曦酒店」超優惠！1泊1食才2880元，想當網美必去

ET快訊
快訊／林智堅碩士學位核定撤銷！　台大：不服可向教育部申訴
LIVE／台大引鐵則打臉！　林智堅論文嚴重抄襲將撤碩士學位
快訊／台大認定林智堅抄襲嚴重　張善政說話了
論文相似度40%認定抄襲！　3度邀林智堅、陳明通說明未到
10台人困柬埔寨「對話曝光」！　返台得付150萬或賣腎
判定林智堅論文抄襲　管中閔說重話：傷害校譽
快訊／台大認定抄襲　林智堅回應了
快訊／台大認定嚴重抄襲！　建議撤銷林智堅碩士學位

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

林智堅碩士學位核定撤銷　台大：當事人不服可向教育部申訴

林智堅論文「7行字幾乎一樣」抄襲嚴重　網炸鍋：徹查指導教授

乖乖啥口味最神？網狂讚經典款　內行力推「這口味」：超好吃

論文相似度40%認定抄襲！蘇宏達：3度邀林智堅、陳明通說明未到

「不能用洗碗精？」見鏡片脫膜他一驚　內行曝1動作才NG：會壞

「全球反詐騙組織」爆12大疑點！官網驚見加密貨幣、大量簡轉繁

日本進口水蜜桃「殺菌劑、殺蟲劑」違規　1160公斤邊境卡關

判定林智堅論文抄襲　管中閔說重話：傷害校譽「學術倫理需靠師生自覺」

社區篩檢站退場「PCR採檢要到急診」　北市衛生局突收緊急通知明天撤

社區篩檢站退場！王必勝證實調整措施　PCR需求減少「無關降級」

工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

回校幫老師慶生送壽桃塔　壽星嚇歪！開心到狂跺腳

妻伸手要尪做4動作給驚喜　他照做下秒被喊：去洗碗！

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

潤娥唱出「獅子吼」太妍急阻止！　秀英脫衣拚了…還變身司機ＸＤ

穿好看服裝秀身材被嫌　她：難道要老了當壽衣？

王家梁堅持「各自開車出門」！　許維恩氣喊「抓姦」：活膩了

林智堅碩士學位核定撤銷　台大：當事人不服可向教育部申訴

林智堅論文「7行字幾乎一樣」抄襲嚴重　網炸鍋：徹查指導教授

乖乖啥口味最神？網狂讚經典款　內行力推「這口味」：超好吃

論文相似度40%認定抄襲！蘇宏達：3度邀林智堅、陳明通說明未到

「不能用洗碗精？」見鏡片脫膜他一驚　內行曝1動作才NG：會壞

「全球反詐騙組織」爆12大疑點！官網驚見加密貨幣、大量簡轉繁

日本進口水蜜桃「殺菌劑、殺蟲劑」違規　1160公斤邊境卡關

判定林智堅論文抄襲　管中閔說重話：傷害校譽「學術倫理需靠師生自覺」

社區篩檢站退場「PCR採檢要到急診」　北市衛生局突收緊急通知明天撤

社區篩檢站退場！王必勝證實調整措施　PCR需求減少「無關降級」

南韓80年最強暴雨！首爾淹大水　女星「路旁遭孤立」惶恐影片曝光

罕見休兵！大谷翔平自己選今天　天使代理教頭解釋

殖利率衝5%！金控除權息5家明起輪流演　存股族看這1點才搶進

21歲嫩妹酒醉驚遭男演員性騷！被拉到監視器死角「強迫身體接觸」

華春瑩遭國際酸爆！　俄美女發言人「中文寫加油」力挺

PChome網家上半年營收年減1.4％　每股虧0.26元

王建民的家被擠落！　仁德景觀宅每坪43萬登新豪宅王

說．流行／太空來的「美杜莎頭像」運動鞋狂燒！　幕後工藝曝光

北檢「捍衛戰檢」王銘裕改披律師袍　20年凍齡秘訣曝光

林智堅碩士學位核定撤銷　台大：當事人不服可向教育部申訴

生活熱門新聞

快訊／台大認定「林智堅抄襲余正煌」議撤碩士學位

愛愛後男友突啟動「情慾開關」　她崩潰分手

烏克蘭妹不敢吃鼎泰豐辛酸原因曝　一去悲劇了

瘋狂閃電！神捕捉「超粗雷柱」轟地面　網傻：誰在渡劫

中共軍演！志願役夫禁休　她一席話讓名醫沉默

木蘭估今生成！逆時針迴轉路徑曝　這2天雨最多

逢甲雞排破百元！老闆曝「進貨成本」吐苦水

公車司機姓名自帶音樂！網蓋百樓開唱

「想要做愛」點25杯熱茶　外送員送上山見這景象嚇逃

郭鬼鬼父親節玩水水！帶痣UU快掉出來

台灣觀光被日本慘電　網曝2原因

命理師示警4星座恐多災多難

被閨蜜男友吸奶驚醒 她傻眼：B跟G會搞錯？

女友吵架離家「回來多一件名牌」！他聽真相心碎

更多熱門

相關新聞

鏡片脫膜他驚「是洗碗精？」　內行搖頭

鏡片脫膜他驚「是洗碗精？」　內行搖頭

眼鏡一天不清洗，通常上面就會沾附髒汙，所以有人習慣天天洗。就有網友在PTT的WomenTalk板上發文，說他有看別人建議，都用洗碗精洗眼鏡，「可是我天天用洗碗精清洗，發現眼鏡已經有脫膜的現象了」，忍不住求助，「是不是眼鏡不能用洗碗精洗得太頻繁？」話題引發一陣討論。

不只回憶殺！「王心凌翻紅」網曝2點：不意外

不只回憶殺！「王心凌翻紅」網曝2點：不意外

8年級買千萬房做啥工作？網點名這職業：一堆買了

8年級買千萬房做啥工作？網點名這職業：一堆買了

說好續租1年　租屋妹「提1要求」房東秒反悔趕人

說好續租1年　租屋妹「提1要求」房東秒反悔趕人

國內玩2年　人造景點「像複製貼上」他搖頭

國內玩2年　人造景點「像複製貼上」他搖頭

關鍵字：

PTT乖乖

讀者迴響

熱門新聞

正妹直播賣貨一半胸部走山！畫面網看傻

台女孩柬埔寨「7天遭侵犯9次驚悚實錄」！

辭掉20年西瓜哥哥「40歲晉升CEO」！砸600萬創業

抗乳癌30年！奧莉薇亞紐頓強病逝

快訊／台大認定「林智堅抄襲余正煌」議撤碩士學位

罹乳癌二期！她自爆「愛吃1類食物」…醫愣了：機率增67%

台男跳樓逃出柬埔寨！　揭最年輕豬仔僅15歲

水電工飛澎湖卻到柬埔寨！誆當AV男優手法曝

正妹刺青師出事了！塗麻醉藥膏出包　判決結果出爐

「台軍根本不堪一擊」　他：統一日子近了

愛愛後男友突啟動「情慾開關」　她崩潰分手

快訊／台大認定抄襲　林智堅回應：不理解實質內容

台情侶被騙去柬埔寨淚求救：遭性侵！

飛行傘教練迫降山區　想起「跑山獸的話」獲救

38歲劉香慈突宣布懷第3胎？本尊發聲回應了

更多

最夯影音

更多
工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩

工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩
蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

回校幫老師慶生送壽桃塔　壽星嚇歪！開心到狂跺腳

回校幫老師慶生送壽桃塔　壽星嚇歪！開心到狂跺腳

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面