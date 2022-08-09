乖乖啥口味最神？網狂讚經典款　內行力推「這口味」：超好吃

▲「乖乖」是許多人從小吃到大的經典零食。（圖／記者唐詠絮攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

「乖乖」是不少民眾共同的童年零食，甚至許多科技業必備綠色包裝的乖乖。就有一名網友表示，乖乖有好多口味，他個人最愛5香，問大家心目中最神的乖乖口味，引許多「乖乖信徒」回應表示，「綠色放機台、五香最好吃！」

一名網友在PTT以「乖乖最神的口味是哪個？」為題發文，表示家裡的社區剛舉辦中元普渡，他一看祭品區發現有好多不同口味的乖乖，他自己最愛的是「五香口味」，香脆又好吃，並詢問大家「你各位心目中最神ㄉ乖乖是哪個口味？」

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▲網友提問「乖乖最神的口味是哪個？」。（圖／翻攝自PTT）

貼文引發許多乖乖信徒狂讚經典的五香口味，「五香椰子不衝突」、「五香，其他都是邪門歪道」、「吃的五香，擺的椰子」、「五香的啦！一包5元還有送玩具」、「經典的五香和椰子口味最棒」、「小時候五香 長大椰子」、「乖乖是拿來吃的？我以為是放置用」、「椰子啊 機台守護神」、「我喜歡什麼不重要，機房就是只認綠色包裝」、「五香、椰子是經典，巧克力一生推」。

還有內行人力推季節限定的花生口味，「唯一支持 牛奶花生」、「花生牛奶，無懈可擊」、「花生的莫名好吃，分量也夠多，可惜好像是季節限定」。





▲網友貼出許多不同口味的乖乖大合照。（圖／翻攝自PTT）