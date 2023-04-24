懷孕後「老公完全不敢碰」　她只能偷偷來：覺得我沒魅力了？

▲懷孕可以發生性行為嗎？（示意圖／達志影像）

記者曾筠淇／綜合報導

懷孕的準媽媽可以和老公發生親密關係嗎？一名女網友發文表示，她目前懷孕12周左右，而這期間都沒和老公做那件事，讓她覺得很悶，會不會是對方覺得自己已經沒有魅力？貼文曝光後，隨即引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「懷孕不能愛愛」為題發文，提到她已懷孕12周左右，從懷孕到現在，她都沒有和先生做那件事，只能自己偷偷來，因此，她便覺得很悶，很想跟對方大戰一場。

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原PO也透露，每次只要看到老公穿四角褲，她就會有股衝動想要壞壞，但對方感覺真的很保護寶寶，完全不會碰她。與此同時，她還擔心老公是不是對大肚子的女生無感，在對方眼中，她是否已經沒有魅力了？

▲原PO懷孕後，和老公都沒做那件事。（圖／達志／示意圖）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「下次產檢可以帶先生一起去，讓醫師幫忙解答，通常孕期穩定的話是可以行房」、「不要想太多，他可能擔心寶寶，可能等穩定一點再做，問看看醫師可不可以」、「12周才剛穩定欸，前期沒有是正常的啊」、「我3個月穩定過後就跟平常的頻率一樣，只是先生不太敢大力」、「3個月後除非醫生說不行，不然溫柔一點，姿勢擺放正確是沒問題的喔」。

懷孕初期可否發生性行為？中醫師周宗翰曾指出，懷孕前3個月還不穩定，有約25%的準媽媽會陰道出血，每6個就可能有1個流產。有些人會擔心性高潮引發子宮收縮、出血或流產，不過周宗翰則表示，原則上沒有出血、沒有腹痛、不要太激烈、別太深入、別太頻繁、時間不要太長，一個星期1次大多不會有太大問題。