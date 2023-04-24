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母親節蛋糕戰！85度C、台中福華搶推造型蛋糕　長榮買1捐1做公益

▲母親節蛋糕。（圖／記者游瓊華攝、業者提供）

▲85度C今年推出6款母親節蛋糕，造型各異，今年總計要賣出21萬顆母親節蛋糕。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

母親節即將到來，各家業者推母親節蛋糕搶市。85度C一口氣推出6款主題蛋糕，當中象徵母親殷殷期盼的「甜蜜手中線」超吸睛；台中福華大飯店也不惶多讓，推出高跟鞋造型蛋糕；而近來在社群引話題的阿聰師芋泥千層蛋糕也舉辦抽獎活動刺激買氣；台中長榮大飯店則結合公益，舉辦「愛的蛋糕傳送計畫，買一捐一活動」，即日起至5月14日前，消費者預購任一顆母親節蛋糕，長榮就捐一顆蛋糕給弱勢家庭的媽媽們。

▲母親節蛋糕。（圖／記者游瓊華攝、業者提供）

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▲這款甜蜜手中線象徵母親殷殷期盼，超級吸睛。（圖／記者游瓊華攝）

85度C今年推出6款母親節蛋糕，分別是「珍馨花漾」、「甜蜜手中線」、「 馨愛珠寶盒」、「愛的獻禮」、「摯愛玫瑰」以及「莓瑰花園」，最低490元。。預計全台母親節檔期可售出約21萬個蛋糕。85度C表示，且即日起至5月11日，門市現場預購母親節主題款蛋糕可享85折優惠，APP會員結帳時報會員電話，可自動再抽iPhone 14 Pro、Dyson 吹風機、SK-II保養組、三宅一生手提包等大獎，消費越多，中獎機會越大。

▲母親節蛋糕。（圖／記者游瓊華攝、業者提供）

▲台中福華大飯店推出高色高跟鞋造型母親節蛋糕。（圖／業者提供）

台中福華大飯店推出高跟鞋造型蛋糕，蛋糕上的嫣紅色高跟鞋造型巧克力成為吸睛亮點，此外，館內這季也推出不同類型的甜點，包括「繽紛水果派」、「微醺生巧克力」等任君挑選。

▲母親節蛋糕。（圖／記者游瓊華攝、業者提供）

▲近期因在網路一篇媳婦買芋泥千層蛋糕當作母親節蛋糕，卻被婆婆嫌棄而引發話題的阿聰師千層蛋糕。（圖／業者提供）

近期因在臉書爆系社團一篇媳婦買芋泥千層蛋糕當作母親節蛋糕卻被婆婆嫌棄而引發話題的阿聰師千層蛋糕，業者順勢在臉書上推出活動，Tag愛吃芋頭的媽媽、婆婆、太太等，就有機會抽中芋泥輕乳酪蛋糕一條，結果引發破千網友留言及轉分享。業者笑說，芋泥千層蛋糕雖鮮少被拿來當慶祝蛋糕，但希望透過這項活動犒勞喜愛芋頭口味的媽媽們。

▲母親節蛋糕。（圖／記者游瓊華攝、業者提供）

▲台中長榮大飯店則結合公益，舉辦「愛的蛋糕傳送計畫，買一捐一活動」（圖／業者提供）

今年台中長榮母親節蛋糕除了保留人氣款「鮮奶油芒果蛋糕」外，還推出「北海道香芋奶凍蛋糕」、「荔枝玫瑰蛋糕」等新款蛋糕。此外，業者今年連續第10年舉辦母親節蛋糕買1捐1活動，活動限量100顆，4月30日前預購享85折優惠。台中長榮公關經理陳怡如表示，已有消費者每年固定響應這項活動，更有消費者連續9年每年購買5顆，請飯店方協助幫忙捐贈，讓人相當感動。

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