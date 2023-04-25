快訊／「姆巴佩」、「威爾史密斯」民宅囚禁性侵4豬仔　7惡匪起訴

▲台中地檢署再破「台版柬埔寨」詐團凌虐案。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

台中檢警破獲以郭姓男子為首的詐騙集團，犯嫌加入由暱稱「姆巴佩」、「威爾史密斯」、「鐵支」等人所發起之犯罪組織，假藉提供工作、貸款、節稅為由，取得被害人帳戶存摺及提款卡後進行詐騙，並將人囚禁在民宅中。警方救出2男、2女共4名被害人，並陸續逮捕郭男等7名嫌犯，檢方調查後今依洗錢、傷害、私自拘禁、共同詐欺、加重強制性交等罪嫌，起訴郭嫌等7人。

台中地檢署指出，檢方接獲情資有民眾失蹤，並查出人遭監禁在台中北屯民宅內，由檢察官陳宜君指揮地檢署重案支援中心檢察事務官及第五分局組成專案小組偵辦，在去年11月救出4名被害人，並當場查獲負責看管的林姓、閔姓男子，之後持續追查，循線陸續查緝共犯郭男等5人到案，並均經聲押獲准。

專案小組調查發現，郭男等7人自111 年12月間起，加入由暱稱「姆巴佩」、「威爾史密斯」、「鐵支」等人所發起之犯罪組織，與境外機房合作，在台灣成立「水房」及「車隊」，擔任「水商」，在社交軟體Facebook、通訊軟體Line 等平台發出求職、貸款或節稅需要提供帳戶之訊息詐騙被害人，還私行拘禁、傷害等方式強控被害人，經手詐騙金額約達新台幣3200 萬元。

殘忍的是，4名被害人受拘禁期間，不僅遭集團成員以電擊器、砍刀等兇器壓制，施以手銬、腳鐐限制行動，以毛巾摀嘴以及眼罩遮掩，若遇反抗則加以毆打凌虐；其中郭男還性侵女性被害人，若有不從就用皮鞭抽打或電擊器電擊，還錄影上傳至群組內供人觀覽，犯罪手段極為兇殘惡劣。