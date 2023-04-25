　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／「姆巴佩」、「威爾史密斯」民宅囚禁性侵4豬仔　7惡匪起訴

▲台中地檢署依強制性交等罪起訴謝姓住持。（圖／記者鄧木卿攝）

▲台中地檢署再破「台版柬埔寨」詐團凌虐案。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

台中檢警破獲以郭姓男子為首的詐騙集團，犯嫌加入由暱稱「姆巴佩」、「威爾史密斯」、「鐵支」等人所發起之犯罪組織，假藉提供工作、貸款、節稅為由，取得被害人帳戶存摺及提款卡後進行詐騙，並將人囚禁在民宅中。警方救出2男、2女共4名被害人，並陸續逮捕郭男等7名嫌犯，檢方調查後今依洗錢、傷害、私自拘禁、共同詐欺、加重強制性交等罪嫌，起訴郭嫌等7人。

台中地檢署指出，檢方接獲情資有民眾失蹤，並查出人遭監禁在台中北屯民宅內，由檢察官陳宜君指揮地檢署重案支援中心檢察事務官及第五分局組成專案小組偵辦，在去年11月救出4名被害人，並當場查獲負責看管的林姓、閔姓男子，之後持續追查，循線陸續查緝共犯郭男等5人到案，並均經聲押獲准。

專案小組調查發現，郭男等7人自111 年12月間起，加入由暱稱「姆巴佩」、「威爾史密斯」、「鐵支」等人所發起之犯罪組織，與境外機房合作，在台灣成立「水房」及「車隊」，擔任「水商」，在社交軟體Facebook、通訊軟體Line 等平台發出求職、貸款或節稅需要提供帳戶之訊息詐騙被害人，還私行拘禁、傷害等方式強控被害人，經手詐騙金額約達新台幣3200 萬元。

殘忍的是，4名被害人受拘禁期間，不僅遭集團成員以電擊器、砍刀等兇器壓制，施以手銬、腳鐐限制行動，以毛巾摀嘴以及眼罩遮掩，若遇反抗則加以毆打凌虐；其中郭男還性侵女性被害人，若有不從就用皮鞭抽打或電擊器電擊，還錄影上傳至群組內供人觀覽，犯罪手段極為兇殘惡劣。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／5人宣告不治！　還有5人搶救中
警消包圍麥當勞！　士兵遭「捲式擔架綁住」頂樓運下
知名乳清蛋白「MYPROTEIN」出事了！　1380公斤遭攔
快訊／女豬仔遭囚禁性侵　皮鞭抽打錄影傳群組
快訊／狂轟56分！　第8種子「下克上」搶先聽牌
快訊／無生命跡象增至10人！　送6醫院搶救中
快訊／聯華大火！　高空熱顯像「管線一片紅」恐怖畫面曝光
快訊／澎湖失聯士兵找到了！　躲在麥當勞
快訊／高雄大街喋血！　2男鐵棍狠K里長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／聯華食品大火10命危！「5人宣告不治」5搶救中

尋獲澎湖士兵影片曝！警消包圍麥當勞　「捲式擔架綁住」8樓運下

金援私人公司掏空大同　前董座林蔚山判刑8年定讞求再審遭駁

媽祖遶境中…燈不亮！2電纜盜「路邊囂張犯案」　警壓制終結黑暗

嗆聲「11顆炸彈」轟爛車站和列車　喊話釋放黑幫成員藏鏡人曝光

快訊／「姆巴佩」、「威爾史密斯」民宅囚禁性侵4豬仔　7惡匪起訴

魚訊找2少女毒趴害2死竟棄屍　金毛男涉8罪...羈押禁見理由曝

快訊／聯華食品大火「無生命跡象增至10人」！　分送6醫院搶救中　

聯華食品彰化廠大火！　高空熱顯像「管線一片紅」恐怖畫面曝光

人夫留摩鐵刮鬍刀掰「是無感情的外遇」　正宮直接放生他

兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題

趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

林心如女兒打視訊喊：不要掛！　「媽媽在上班」...鳳小岳一句話安撫失敗

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

寶寶性別趴揭曉見藍色 爸興奮拍手媽臉奧嘟嘟

婦人騎車闖平交道卡住 太魯閣司機暴怒罵人！

朋友半夜喝醉睡路邊到下午　他找10hrs：為何不帶手機

調皮理髮師幫披特製圍布　男客見「頭+娃娃身」笑翻

2度開毒趴害死2少女！冷血金毛男遭壓地上銬　傳播妹嚇壞蹲床邊

快訊／聯華食品大火10命危！「5人宣告不治」5搶救中

尋獲澎湖士兵影片曝！警消包圍麥當勞　「捲式擔架綁住」8樓運下

金援私人公司掏空大同　前董座林蔚山判刑8年定讞求再審遭駁

媽祖遶境中…燈不亮！2電纜盜「路邊囂張犯案」　警壓制終結黑暗

嗆聲「11顆炸彈」轟爛車站和列車　喊話釋放黑幫成員藏鏡人曝光

快訊／「姆巴佩」、「威爾史密斯」民宅囚禁性侵4豬仔　7惡匪起訴

魚訊找2少女毒趴害2死竟棄屍　金毛男涉8罪...羈押禁見理由曝

快訊／聯華食品大火「無生命跡象增至10人」！　分送6醫院搶救中　

聯華食品彰化廠大火！　高空熱顯像「管線一片紅」恐怖畫面曝光

人夫留摩鐵刮鬍刀掰「是無感情的外遇」　正宮直接放生他

台灣「最省油汽車TOP10」公布！Honda FIT奪冠　TOYOTA成最大贏家

國際政要掀「哈台風」　賴士葆憂：代價可能是烏克蘭第二

把熟睡哥哥割喉「斬斷生殖器」　男手持染血刀步行1公里被捕

快訊／聯華食品大火10命危！「5人宣告不治」5搶救中

楊繡惠認了從未被製作人「這樣對待」　網嘆：換節目是正確的

聯華食大火　公司曝初步原因「機台意外」

牛魔王跑車台南撞樹殞落「正是玩命關頭同款」！30年經典熱度不減

尋獲澎湖士兵影片曝！警消包圍麥當勞　「捲式擔架綁住」8樓運下

門口還掛滿近200個燈籠　藏壽司2000坪全球最大旗艦店外觀曝光

【廣編】消極主義掰掰！「壯世代」快樂生活　3要訣遠離負面情緒

鳥寶模仿主人聲調「汪汪叫」　奶音萌翻網！媽：想當小狗？

社會熱門新聞

快訊／能高縱走失聯　美籍女教授尋獲「已屍僵」

即／彰化聯華食品廠大火！「7無生命跡象」3受困

父子遭噴汽油險焚身　勇爸一拳KO鄰居救子

台南仁德區德崙路傳疑自撞2人送醫

她搭公車遇鄰座男打手槍　律師反嗆：噁心還看

即／張榮發遺囑官司　二審仍判張國煒勝訴

少年開槍被逮　稱槍是蝦皮買的

三寶婦衝平交道「攔停太魯閣號」！鐵警要罰

聯華食品大火15人躲冷凍庫！　無呼吸心跳「增至9人」

澎湖失聯士兵找到了　母：人平安就好

即／聯華食品大火「命危增至10人」！　分送6醫院搶救中　

即／彰化聯華食品廠清晨火警！　6人送醫「1人失聯」

快訊／台南「學生出租套房」起火　救出12人

彰化聯華廠熱顯像畫面「管線一片紅」

更多熱門

相關新聞

摩根大通遭詐兩億美金！

摩根大通遭詐兩億美金！

美國金融巨頭摩根大通在華爾街可說是呼風喚雨，卻被僅有31歲的查莉．賈維斯輕鬆詐騙了近兩億美元。 摩根大通擁有220多年歷史，是美國最大的銀行巨頭，全球市值最高的銀行，資產超過3.6兆美元，員工總數超過24萬人。如此老牌的金融投資機構竟然被如此粗劣的詐騙手段矇騙，讓許多人感到震驚。

假冒電信客服詐騙　大武警即時攔阻免於受騙

假冒電信客服詐騙　大武警即時攔阻免於受騙

近5年詐騙超過200億　花蓮警曝詐騙手法教防詐

近5年詐騙超過200億　花蓮警曝詐騙手法教防詐

阿嬤領30萬不說用途！警狂勸：詐騙啦

阿嬤領30萬不說用途！警狂勸：詐騙啦

Bump找上交友軟體！「1創舉」槓詐騙集團　萬人讚爆

Bump找上交友軟體！「1創舉」槓詐騙集團　萬人讚爆

關鍵字：

詐騙豬仔佩巴姆鐵支威爾史密斯

讀者迴響

熱門新聞

門診炸裂！　醫喊快升天：一堆發燒拉肚子

鄭人碩爆分手小薰「近況曝光」

人妻獻身校長　換兒就讀明星學校

快訊／能高縱走失聯　美籍女教授尋獲「已屍僵」

「農媛」攻陷純樸鄉下　穿蕾絲肚兜下田全走光

以為遇真愛！50歲阿姨與22歲帥哥開房卻悲劇了

台灣TOYOTA小改款Altis價格曝光

即／彰化聯華食品廠大火！「7無生命跡象」3受困

好市多捕蚊燈「3天抓200隻蚊子」！網卻搖頭：已退貨

曾格爾爸護女嗆：妳有資格當律師？　她超狂回文

父子遭噴汽油險焚身　勇爸一拳KO鄰居救子

台南仁德區德崙路傳疑自撞2人送醫

7-11新門市有均一價專區、果汁吧

午後變天！　今晚雨區擴大

男因大麻被判死　富豪急喊留人

更多

最夯影音

更多
兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題

兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題
趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

林心如女兒打視訊喊：不要掛！　「媽媽在上班」...鳳小岳一句話安撫失敗

林心如女兒打視訊喊：不要掛！　「媽媽在上班」...鳳小岳一句話安撫失敗

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面