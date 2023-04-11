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高虹安宣布年增5000萬預算　112學年起調升學童午餐補助

▲新竹市長高虹安宣布112學年起調升學童午餐補助。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長高虹安宣布112學年起調升學童午餐補助。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

「不只要讓孩子吃飽，還要讓孩子吃得好！」新竹市長高虹安表示，自112學年度起，新竹市調整學生午餐費，每學年兩學期共增加5,000萬元預算，鑑於今年預算已編列，今年下半年學期，市府將追加2,100萬元預算，提高學生午餐補助經費。同時訂定餐費調整機制，未來各午餐委員會得視需求調整代收代辦費用，市府採取定額補助、不足部分由家長繳交，共同提升，一起照顧孩子們的營養午餐。

高虹安指出，甫就任時曾於1月14日舉辦「與學生家長會長教育議題座談會」，有家長代表針對營養午餐提出寶貴意見，當下即要求教育處著手進行規劃，提供孩子更好的用餐品質。部分議員也在議會臨時會提案，許多家長亦透過1999專線、民意信箱等管道表示，為因應物價上漲及通貨膨脹，建議提高營養午餐費用。

新竹市政府教育處長童鳳嬌表示，新竹市營養午餐自105年起凍漲至今，目前餐費為國小每生每餐40元、國中每生每餐43元。由於民生物價、基本工資上漲，通貨膨脹確已影響學生午餐供膳品質，除參考行政院主計處公告CPI指數外，也立即邀請學校、家長代表及府內相關單位共同研商。

研議過程中，在避免排擠其他教育經費的通盤考量下，高市長請業務單位朝「你(家長)一點，我(市府)多點，讓孩子吃得更好點」方向調整，並決定自112學年度起學生午餐每餐費用(與補助)調整如下：

國小：由40元調整至50元(市府補助由35元增至40元)
國中：由43元調整至55元(市府補助由38元增至45元)

參加學校營養午餐的學童，一學期需繳交1,360元(平均每日13.6元，費用包含每日分攤的10元餐費及一學期360元用於學生打菜用品、食材檢驗與廚房水電及維護…等基本費用)；此外，為了讓午餐更即時貼近學生需求，教育處另研擬了「午餐費用訂定參考原則」，未來將採市府定額補助後，以一學年為單位，各校可依該原則，透過問卷方式視需求調整午餐費；至於經濟弱勢學生，午餐費用則由市府全額補助。

高虹安說明，營養午餐費應隨物價適度調整，才能保障學生的用餐品質，除此之外，也要求各校園營養師確實進行食材驗收與製程把關，配合選用農委會推動國產可溯源的3章1Q(有機、產銷履歷、CAS、QR-code) 食材政策。並推廣「綠色餐食」理念，從飲食習慣開始，「吃一口，思永續」，以原型食材供應為準則，遵循永續生態及海洋原則，珍愛地球，減少資源耗損與浪費。

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