北藝工程延宕10年　北市府要再付2.34億給監造商

▲北藝中心。（圖／記者林育綾攝）



記者陳家祥／台北報導

興建過程幾經波折的台北表演藝術中心，過程中還發生營造商理成倒閉，蓋了10年才終於在2022年開幕啟用。由於工期延宕，北市府與監造商調解後將再付款2.34億，文化局25日赴北市議會教育文化委員會報告，多名議員擔心未經仲裁恐再生爭議。對此，文化局則強調法律程序完備，不用擔心。

文化局長蔡詩萍25日到議會教育委員會進行工作報告，包括民進黨議員洪婉臻、簡舒培、許淑華及國民黨議員吳世正等，都關切「台北藝術中心興建工程規劃設計及監造技術服務履約爭議調解監造服務費」一事。他表示，與廠商直接進行調解是前市府時期就已在執行，而法務專家及律師團也認為若對簿公堂打輸官司的機率較高，索賠金額也會更高。

蔡詩萍說明，當時承包北藝工程的廠商倒閉後，工期延宕許久，所以規劃設計及監造的廠商就提出履約爭議調解，一開始索賠金額是4.88億元，經協商後砍半剩2.34億元，雙方都已同意。

但簡舒培提醒，公共工程爭議案的處理通常都會先經過仲裁，文化局這次卻直接調解，後續若又再發生爭議仍會被告，應該要先確認到底誰該負責。吳世正則建議，仲裁的結果通常對法院較有參考價值，文化局不妨考慮重新仲裁。許淑華則說，文化局應做專案報告，好好評估是否要花這筆錢。

針對議員質疑，文化局會後表示，當時是規劃設計及監造的廠商主動申請調解，經過7次會議後才確認調解價金，並在市府核定後，正式函復同意支付2.34億，法律程序完備，不用擔心再就此事件衍生後續訴訟。