　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北藝工程延宕10年　北市府要再付2.34億給監造商

▲▼北藝中心試營運。（圖／記者林育綾攝）

▲北藝中心。（圖／記者林育綾攝）

記者陳家祥／台北報導

興建過程幾經波折的台北表演藝術中心，過程中還發生營造商理成倒閉，蓋了10年才終於在2022年開幕啟用。由於工期延宕，北市府與監造商調解後將再付款2.34億，文化局25日赴北市議會教育文化委員會報告，多名議員擔心未經仲裁恐再生爭議。對此，文化局則強調法律程序完備，不用擔心。

文化局長蔡詩萍25日到議會教育委員會進行工作報告，包括民進黨議員洪婉臻、簡舒培、許淑華及國民黨議員吳世正等，都關切「台北藝術中心興建工程規劃設計及監造技術服務履約爭議調解監造服務費」一事。他表示，與廠商直接進行調解是前市府時期就已在執行，而法務專家及律師團也認為若對簿公堂打輸官司的機率較高，索賠金額也會更高。

蔡詩萍說明，當時承包北藝工程的廠商倒閉後，工期延宕許久，所以規劃設計及監造的廠商就提出履約爭議調解，一開始索賠金額是4.88億元，經協商後砍半剩2.34億元，雙方都已同意。

但簡舒培提醒，公共工程爭議案的處理通常都會先經過仲裁，文化局這次卻直接調解，後續若又再發生爭議仍會被告，應該要先確認到底誰該負責。吳世正則建議，仲裁的結果通常對法院較有參考價值，文化局不妨考慮重新仲裁。許淑華則說，文化局應做專案報告，好好評估是否要花這筆錢。

針對議員質疑，文化局會後表示，當時是規劃設計及監造的廠商主動申請調解，經過7次會議後才確認調解價金，並在市府核定後，正式函復同意支付2.34億，法律程序完備，不用擔心再就此事件衍生後續訴訟。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
花監女管理員愛上囚犯！　發生親密行為
快訊／TOYOTA全新油電車上市！　可跑97KM不吃油
2屍3命！　孕媽載4歲女兒雙亡
快訊／白賓士男屍是明仁會貼身保鑣　年僅24歲...初判死因曝
醒來被全裸硬上　5女面試慘被拍性愛片
摩鐵2少女雙屍交疊　家屬認屍哭了
聯華大火搜救過程曝！勇消嘆「動線曲折」：到場已濃煙密布
聯華7死大火　職安署：勒令停工
聯華7死「冷凍庫成奪命鐵棺材」　內部畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

聯華食品大火7人亡！　民進黨致哀：願逝者安息

徐巧芯贏初選開啟世代交替？　吳欣岱諷：只有年輕政見沒新意

歷經1292天疫情終於趨緩！　陳建仁同意指揮中心降級解編

聯華食品彰化廠大火釀死傷　賴清德致哀

侯友宜再赴新北刑大打氣　不捨同仁「沒空吃早餐、換衣服」

糗！瓜國總統稱「台灣是真正國家」　翻譯字卡誤植「真正的中國」

北藝工程延宕10年　北市府要再付2.34億給監造商

陸使館切割盧沙野「主權未定論」　她酸：聲明僅法文版是怕小粉紅？

日商採購台南鳳梨還想做這件事　黃偉哲：台日情誼良性的「羈絆」

傳保二總隊成「第二陸軍」　侯友宜開嗆「遮遮掩掩」：國防政策說清楚

兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題

趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

林心如女兒打視訊喊：不要掛！　「媽媽在上班」...鳳小岳一句話安撫失敗

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

寶寶性別趴揭曉見藍色 爸興奮拍手媽臉奧嘟嘟

朋友半夜喝醉睡路邊到下午　他找10hrs：為何不帶手機

調皮理髮師幫披特製圍布　男客見「頭+娃娃身」笑翻

小6女「翹課」大甲媽送冷飲　自曝來第5次：有請假啦～

婦人騎車闖平交道卡住 太魯閣司機暴怒罵人！

聯華食品大火7人亡！　民進黨致哀：願逝者安息

徐巧芯贏初選開啟世代交替？　吳欣岱諷：只有年輕政見沒新意

歷經1292天疫情終於趨緩！　陳建仁同意指揮中心降級解編

聯華食品彰化廠大火釀死傷　賴清德致哀

侯友宜再赴新北刑大打氣　不捨同仁「沒空吃早餐、換衣服」

糗！瓜國總統稱「台灣是真正國家」　翻譯字卡誤植「真正的中國」

北藝工程延宕10年　北市府要再付2.34億給監造商

陸使館切割盧沙野「主權未定論」　她酸：聲明僅法文版是怕小粉紅？

日商採購台南鳳梨還想做這件事　黃偉哲：台日情誼良性的「羈絆」

傳保二總隊成「第二陸軍」　侯友宜開嗆「遮遮掩掩」：國防政策說清楚

台中三井LaLaport溜小孩詳細攻略！美食街懶人包＋人氣商家一次逛

聯華食品大火7人亡！　民進黨致哀：願逝者安息

她住Airbnb狂歡整晚！隔天驚覺「插座藏針孔」　淋浴畫面全被偷拍

陳零九恢單後不藏了！　雪地「激吻正妹」超甜畫面全曝光　

徐巧芯贏初選開啟世代交替？　吳欣岱諷：只有年輕政見沒新意

聯華食品工廠大火釀7死慘劇　公司15：30赴證交所說明

匯聚台灣青年軟實力　育秀盃創意獎競賽得獎隊伍出爐！

Code Kunst 、朴娜勑一日情侶！　KEY：好像在拍《我們結婚了》

筆電忘了關！隔天被貓星人「打字嗆聲」　她見精闢1訴求笑翻

曹佑寧29歲生日突拋重大喜訊！　獻第一次「讓對方感到不孤單」

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

政治熱門新聞

北投市場整修碰「海砂問題」停工

柯文哲曝因3件事看不慣民進黨：我是綠營的

郭台銘自曝「再度參選總統」原因

藍議員問會不會選總統　陳其邁妙回：我會陪妳

網捕捉「野生高嘉瑜」賣魚　本尊現身親回：被發現了

郭正亮勸徐巧芯「先沉澱」　不必追擊許淑華：得罪一缸子沒好處

桃園龍潭初選楊家俍41.73％勝　領先呂玉玲

法參院副議長：若中侵台　法很可能與美合作挺台

聯華食品廠大火釀7死！陳建仁哀悼　指示儘速釐清火警意外原因

前議員曬她議會空位照　反被徐巧芯打臉：難怪你會低票落選

快訊／國防部公布「中共航母山東號」空拍照　距鵝鑾鼻120浬

瓜地馬拉總統今訪立院　先「幫樹安檢」

民進黨立委初選　基隆張秉鈞出線

徐巧芯2021早爆過合庫料　指一政院大咖曾要求放貸

更多熱門

相關新聞

農藥檢測竟「校正回歸」？游淑慧質疑北農放水　超標毒菜恐流入市面

農藥檢測竟「校正回歸」？游淑慧質疑北農放水　超標毒菜恐流入市面

國民黨台北市議員游淑慧曾於2022年4月揭露，供應大台北地區蔬果的台北農產運銷公司（北農），曾驗出一批甜椒農藥殘留超標卻未全數銷毀，「放水」部分至市面銷售；游淑慧25日再爆，2022年12月至今年2月，北農共檢驗2295件案件，被質譜儀驗出不合格達710件，但卻有82％被檢驗人員「自行校正」成合格。

費鴻泰注意了！蔣萬安要約喝咖啡

費鴻泰注意了！蔣萬安要約喝咖啡

李彥秀建議失敗！蔣萬安今仍沒金句

李彥秀建議失敗！蔣萬安今仍沒金句

港湖明協調　她建議蔣萬安學柯文哲

港湖明協調　她建議蔣萬安學柯文哲

北投市場整修碰「海砂問題」停工

北投市場整修碰「海砂問題」停工

關鍵字：

台北市台北表演藝術中心

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台南父女搶廁所　79歲爸持拐杖爆頭殺女

鄭人碩爆分手小薰「近況曝光」

門診炸裂！　醫喊快升天：一堆發燒拉肚子

快訊／能高縱走失聯　美籍女教授尋獲「已屍僵」

人妻獻身校長　換兒就讀明星學校

以為遇真愛！50歲阿姨與22歲帥哥開房卻悲劇了

「農媛」攻陷純樸鄉下　穿蕾絲肚兜下田全走光

即／彰化聯華食品廠大火！「7無生命跡象」3受困

台灣TOYOTA小改款Altis價格曝光

曾格爾爸護女嗆：妳有資格當律師？　她超狂回文

獨／純女校又少一所！北市達人女中「首招男生」

7-11新門市有均一價專區、果汁吧

聯華食品大火已7人亡　躲2冷凍庫成鐵棺材

佩甄曾痛哭爆婚變…老公又衰爆「出軌大胸小三」！

加拿大22歲演員想變BTS智旻　整形整到死

更多

最夯影音

更多
兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題

兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題
趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

林心如女兒打視訊喊：不要掛！　「媽媽在上班」...鳳小岳一句話安撫失敗

林心如女兒打視訊喊：不要掛！　「媽媽在上班」...鳳小岳一句話安撫失敗

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面