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農藥檢測竟「校正回歸」？游淑慧質疑北農放水　超標毒菜恐流入市面

▲▼台北市議員游淑慧。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市議員游淑慧。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市議員游淑慧曾於2022年4月揭露，供應大台北地區蔬果的台北農產運銷公司（北農），曾驗出一批甜椒農藥殘留超標卻未全數銷毀，「放水」部分至市面銷售；游淑慧25日再爆，2022年12月至今年2月，北農共檢驗2295件案件，被質譜儀驗出不合格達710件，但卻有82％被檢驗人員「自行校正」成合格。

游淑慧25日上午在台北市議會召開記者會，提及最近接獲民眾陳情，再度發現有農藥檢驗放水的情形，而且這次更加惡劣，居然可以大量將質譜儀檢驗超標的蔬菜，自行校正成合格產品流入市面，讓斥資數千萬件籌設的質譜儀檢驗制度形同虛設，變相淪為農藥超標毒菜背書。

游淑慧表示，根據檢舉民眾的說法，對方發現在購買的茼蒿中有很重的農藥味，就自行花了好幾千塊送到實驗室檢驗，結果該批產品農業明顯超標，其中佈飛松與歐殺滅二類農藥均遠高於容許量，但北農官網卻顯示檢驗結果合格。

▲▼台北市議員游淑慧質疑北農放水，讓農藥檢測校正回歸。（圖／台北市議員游淑慧提供）

▲台北市議員游淑慧質疑北農放水，讓農藥檢測校正回歸。（圖／台北市議員游淑慧提供）

游淑慧指出，自己向北農查證，北農回覆稱2022年12月9日起發現檢驗質譜儀1號機有感度下降情況，於是授權檢驗人員「自行」調整檢驗標準，該質譜儀直到今年2月8日才完成維護保養，質疑民眾購買的該批蔬果，當天是由3號機檢驗，結果北農卻以「1號機有感度下降」來搪塞，根本是「理由亂編、敷衍了事」。

游淑慧提及，北農於2022年12月就發現1號機有狀況，但事實上1、3號機都有問題，卻一直持續使用這些機器執行檢驗，1號機直至今年2月才完成維修，但民眾檢舉的3號機直至現在仍未完成檢修。

游淑慧強調，大量超標蔬果經人為校正回歸為合格，可能縱放大量超標毒菜流入市面，2022年12月10日至今年2月8日，北農共檢驗2295件案件，被質譜儀檢驗出不合格的有710件高達三成，其中82%都被「檢驗人員自行校正」後變為合格蔬果，批量高達583件，「校正回歸沒規則或標準可循，超標316%可合格，超標182%卻不合格，北農是否看人不看菜？」

最後，游淑慧提出3大要求，第一是要求台北市長蔣萬安應盡速完整改派北農董監事人選，並跟農委會要求改組北農經營階層，包括董事長、總經理及沒有專業的副總經理人事，還北農一個零政治的專業公司經營；第二為政風應立即介入調查，清查北農內部相關管理問；第三是重新制定質譜儀維修及檢驗機制，明確制定公開透明SOP，別讓質譜儀成為食安的擺拍工具。

▲▼台北市議員游淑慧質疑北農放水，讓農藥檢測校正回歸。（圖／台北市議員游淑慧提供）

北農則於25日中午回應，檢驗人員均有接受過專業單位質譜快檢訓練並通過考核，檢驗操作與判讀均依照受訓內容辦理，檢驗單位獨立運作，檢驗結果不受外力影響。

北農表示，由於作物種類眾多，人工智慧仍有可能產生誤差，原系統本有預留可再由人工檢核修正功能，為避免誤判並確保農友權益，人員在不予判定的情況下依照受訓內容修正結果。

北農指出，17日已邀集藥毒所、北市府衛生局檢驗科、北市府市場處等相關單位進行技術檢討，將採取相關精進作為，以維護檢驗公信力，包括人工判讀時機、定性定量條件、強化人為修改操作指南、實驗室儀器及標準品管理制度建立、實務圖譜研討等檢驗項目。

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