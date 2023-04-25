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李彥秀建議失敗！蔣萬安今仍沒金句　「王世堅留在議會我就給」

▲▼台北市長蔣萬安出席112年度台北市環保局模範職工表揚大會。（圖／記者陳家豪攝）

▲台北市長蔣萬安出席112年度台北市環保局模範職工表揚大會。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市黨部25日下午將協調第4選區（內湖、南港）立委初選方式，台北市議員李彥秀24日建議，倘若台北市長蔣萬安可以多一點金句、學學前台北市長柯文哲轉移焦點，就能分散媒體關注初選的焦點。只見蔣萬安25日仍沒有金句，反倒提及民進黨台北市議員王世堅如果可以留在議會，他就會給大家更多金句。

蔣萬安25日上午出席112年度台北市環保局模範職工表揚大會，針對李彥秀希望他「金句多一點」就能降低國民黨立委初選關注度？蔣萬安表示，「如果王世堅繼續留在議會，我就給大家更多金句。」但重點不在金句，「重要的是我有把市政做好」。

媒體追問，會不會「感性支持游淑慧、理性支持李彥秀」？蔣萬安並未正面回應，僅說黨部有提名辦法，初選也都有程序，最重要是提名後大家團結並進贏得勝選。

媒體二度追問，此回答比較理性，所以是否理性支持李彥秀的成分比較多？蔣萬安則說「我理性感性兼具」。

至於會不會幫忙協調「港湖之爭」？蔣萬安說，黨部負責相關提名作業、辦法，接下來如果進入初選也有相關程序，最重要是大家團結一致共同並進。

被問到李彥秀自稱有幫忙蔣萬安操盤2022選舉期間港湖部分？蔣萬安只說，對於黨籍議員的市政建議指教，他都非常感謝。

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