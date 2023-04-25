連勝文籲「立院熟面孔」勿擋年輕人　游淑慧喊話：讓初選回歸單純

▲國民黨北市議員游淑慧。（圖／翻攝自游淑慧臉書）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨副主席連勝文24日表示，若一些早年立法院的熟面孔想利用國民黨「極其特殊」的三成黨員投票、七成民調的初選機制，來妨礙優秀的年輕人代表國民黨出戰立委，最好三思而後行，因為老黨員真正在乎的是黨的前途，而不是單一政治人物政治生命的延續。國民黨北市議員游淑慧25日表態「認同」，更喊話同樣欲投入港湖立委初選的國民黨台北市議員李彥秀「身為副祕書長應該也會同意，是時候該讓初選制度回歸一致、單純。」

連勝文24日在臉書發文指出，對於黨內世代傳承的議題，比外界想像的更有急迫感，與外界的認知不同，黨內其實有許多老長輩非常願意幫助與扶持年輕人，因此他喊話其他選區一些早年「立法院的熟面孔」，若想利用國民黨「極其特殊」的三成黨員投票、七成民調的初選機制，來妨礙一些優秀的年輕人代表國民黨出戰立委，建議最好三思而後行，因為老黨員真正在乎的是黨的前途，國家的未來，而不是單一政治人物政治生命的延續。

「我必須替連副主席鼓掌，這番發言，我完全認同！」游淑慧表示，國民黨「極其特殊」的三成黨員投票，七成民調的初選機制，有極大的操作空間，只要有人把持大量人頭黨員，並且在黨員投票這天能動員出投票部隊，就能夠在黨員投票的部分，大獲全勝。

游淑慧說明，民進黨過去也有黨員投票參與初選機制，但後來發現，透過這機制出線，未必能在大選時勝選，於是捨棄黨員投票，改以全民調初選。她直言，民進黨在這點上，改革的腳步，走得很果斷。她也補充，全民調作業相較黨員投票花費較少，一方面能夠節省經費，把資源用在明年的選戰上，另一方面又能得到真實的民意，對候選人來說都是美事一樁。

游淑慧強調，大家都希望黨內初選不要造成太大的裂痕，黨員投票除了把初選時間拉長，候選人也各自在黨員間拉人動員，都讓初選的裂痕增大增強，「我相信彥秀姊身為副祕書長應該也會同意，是時候該讓初選制度回歸一致、單純。」