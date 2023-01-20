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社會 社會焦點 保障人權

第1次給阿姨好不好！手機賣家是16歲處男　她喜孜孜伸手亂摸慘了

▲蔡姓婦人與少男相約在宜蘭火車站前買賣手機，竟要少男第一次給她。（資料照／記者游芳男攝）

▲蔡姓婦人與少男相約在宜蘭火車站前買賣手機，竟要少男第一次給她。（資料照／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭蔡姓女子，與16歲少男網路相約在宜蘭火車站前買賣手機，少男上了婦人自小客副駕駛座，婦人見幼齒一時把持不住，在交易談話過程中，突問「你是處男嗎」、「你把第一次給阿姨好不好」，還撫摸少男手及大腿。法官認定成年人對少年性騷擾，判處拘役50日，得易科5萬元罰金。

2022年3月2日下午7時許，蔡姓婦人與不認識的16歲少男，相約在宜蘭火車站前進行手機買賣交易，見面後少男坐進蔡婦自小客副駕駛座，談論手機交易事宜時，蔡女竟對少男說：「你好嫩，你是處男嗎」、「你把第一次給阿姨好不好」及「你不當我男朋友？」等語，並乘少男來不及抗拒，竟用手觸摸其手部及大腿內側，少男嚇得趕緊逃下車，蔡女的行徑，被陪同少男前來的游姓友人以手機拍下。

偵查時，雖然蔡女供稱所說的「你把第一次給阿姨好不好」等語是玩笑話，也否認觸摸少男的手部或大腿。但宜蘭地院法官認為，依照我國社交禮儀，大腿並非他人可以任意碰觸的身體部位，未經當事人同意而刻意碰觸，足以引起嫌惡感，蔡婦的觸摸舉動，不符社交禮儀，造成被害人驚嚇、嫌惡、受辱感。依成年人故意對少年犯性騷擾防治法第25條第1項之性騷擾罪，處拘役50日，全案可上訴。

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