妙齡女民宿醉倒　醒來問男友才知被硬上...憑刺青逮色運將

▲王姓計程車司機見同住昏民宿妙齡女，酒醉昏睡，趁機性侵，被判有期徒刑3年半。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者游芳男／宜蘭報導

一名妙齡女子偕男友等4人，與王姓計程車司機到宜蘭旅遊住包棟民，當晚間5人，在民宿客廳飲酒歡唱至凌晨2時許，女子不勝酒力被攙扶到2樓房內休息，其他4人又回到客廳飲酒作樂。獨自在房間昏睡的女子，感覺身上刺青男性侵她時還問「舒不舒服」。女子早上問男友有無與她做愛，才知被他人性侵。5人中只有犯乘機性交罪的王姓計程車司機有刺青，他被判3年半月刑期。

判決書指出，2022年3月間，王姓計程車司機、與女子及女子男友及另外2名友人共5人，住進宜蘭一包棟民宿後，晚間10時在民宿客廳飲酒歡唱，隔天凌晨2時許，女子不勝酒力被攙扶到2樓房間休息，其他4人陸續回到客廳飲酒。

凌晨3時許多，獨自在房間昏睡不醒人事的女子，感覺被人性侵，過程中男子邊笑邊問她「舒不舒服」，男子射精後離開房間之際，女子勉強睜開雙眼，隱約見到性侵她的男子，背後有刺青。

清晨5時，酒醒女子跑到民宿外空地，急問男友有無跟她做愛，男友回答沒有，女子發現遭人性侵，立即到醫院驗傷並採檢提告，警方偵辦，發現入住獨棟民宿的5人中，只有王男身上刺青。王男庭訊時供稱，事發當時有喝酒，印象中有去洗澡，之後就不記得了，早上起來才恢復記憶，這中間發生的事都忘記，否認性侵女子。

宜蘭地院根據刑事局採檢鑑定等相關跡證，認定王男趁被害人女子酒後意識模糊、無法辨別時與她性交，事證明確，王男犯乘機性交罪，處有期徒刑3年6個月，可上訴。