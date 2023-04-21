LINE「實用1功能」再升級！　相簿、記事本都適用

▲LINE的收回功能再進化，記事本、相簿的通知訊息也適用。（圖／翻攝自LINE台灣官方部落格）

記者曾筠淇／綜合報導

LINE的「收回訊息」的功能方便又實用，就算訊息傳錯對象、訊息中有錯字，24小時內都還來得及補救。只是該功能以往無法收回相簿、記事本的相關訊息，有時可能會造成不必要的誤會；如今，只要更新到13.5.0版本，連相簿、記事本的通知訊息也可以收回了。

LINE台灣官方部落格指出，LINE的收回功能解決傳錯對象或說錯話的問題，很受用戶喜愛，以往僅有文字訊息、語音訊息、位置資訊、聯絡資訊、貼圖、相片或檔案可在24小時內收回，相簿上傳照片、記事本張貼的通知訊息仍會存在，即便擔心對方誤會也無法處理。

▲相簿、記事本的通知訊息也可以收回了。（圖／翻攝自LINE台灣官方部落格）

如今只要更新至13.5.0版本，相簿和記事本的通知訊息都可以收回了。值得一提的是，此功能是收回「通知的訊息」，上傳的照片、記事本內容不會被同步刪除，若要移除，仍然要點進頁面按「刪除」。

此外，針對手機版用戶，不論對方是否有更新至13.5.0版本（含）以上，只要使用收回的功能，同一聊天室的所有用戶都無法再看到收回的訊息。