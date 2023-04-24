LINE也有智慧剪片！　官方釋出3大「隱藏功能」看這裡

▲LINE官方釋出3大「隱藏功能」看這裡。（圖／取自LINE官方部落格）

記者高兆麟／綜合報導

LINE其實有一些能更加貼近用戶使用需求的小功能，但卻鮮少人知道，LINE官方部落格今天就PO出教學，包括LINE剪片精靈，要來讓大家知道一些小祕技，學完馬上比別人更內行。

LINE表示，這些小祕技都隱藏在LINE Labs裡，但iOS及Android用戶，可以使用的功能不全然相同，觀看路徑則在：LINE主頁>右上角設定（小齒輪圖示）>點選「LINE Labs」。

iOS用戶專屬功能：

適用版本：iOS用戶LINE 9.11.0 (含) 以上

開啟此功能後，於聊天室點選連結會直接使用預設瀏覽器開啟網頁，在網頁、聊天室間切換自如十分便利。

聊天室內建媒體搜尋功能：

適用版本：iOS用戶LINE 12.0.0 (含) 以上

開啟此功能後，可搜尋聊天室內圖片、影片、音訊及媒體內容內的文字幫助用戶不論是在查詢任何紀錄上都更加的方便。

Android用戶專屬功能：

<剪片精靈>

適用版本：Android用戶LINE 10.1.0 (含) 以上

影片經過1-2天的分析後，在影片上傳步驟時，可使用此功能自動剪輯影片的精華片段。