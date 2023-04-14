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LINE「1折人氣貼圖」快閃上架！17款只要6元

▲▼LINE。（圖／記者劉維榛攝）

▲LINE超萌1折貼圖上架了。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

6元就能入手可愛動態貼圖！LINE今（14）日推出「貼圖限時1折」活動，一口氣釋出17款超人氣貼圖，活動快閃4天（至4/17止），包括胖子來貘系列、塔仔不正經、米犬日常、dtto friends動起來、肥兔寶等。好康文曝光後，引來網友驚呼「久違的1折」、「送人做人情，便宜」、「dtto可愛」、「買了兩組」。

1、塔仔不正經 好煩啪｜網址請點

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▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）
2、臭臉貓咪 - 向前衝衝衝！｜網址請點

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3、紅荳-動態有聲實用日常貼2（夏日版）｜網址請點

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4、大頭兒 超大字動動貼3｜網址請點

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5、米犬日常 - 特效貼圖｜網址請點

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6、香蕉人★又日語又台語｜網址請點

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7、超級好動的小兔子｜網址請點

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8、胖子來貘系列｜網址請點

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9、懶得“鳥”你 動態貼圖2｜網址請點

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10、當肯16：鉛筆老當｜網址請點

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11、柯基犬卡卡 - 情侶日常篇(2) ♪｜網址請點

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12、軟綿綿可愛兔子｜網址請點

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13、dtto friends動起來!日常用語｜網址請點

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14、肥兔寶 - 刷刷存在感篇｜網址請點

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15、Aida&Kiki-敷衍系列｜網址請點

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16、Tonton Friends｜網址請點

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17、Hoho & Kunani｜網址請點

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