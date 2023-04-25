直擊／瓜地馬拉總統今訪立院　高規格維安「幫樹安檢」

▲立法院駐衛警今天一大早進行安檢作業。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈、杜冠霖／台北報導

瓜地馬拉共和國總統賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei Falla）25日上午將前往立法院發表演說，這也是睽違13年再度有國家元首親自至議場演說。《ETtoday新聞雲》稍早直擊，立法院以高規格維安應對，多名駐衛警一大早就手持金屬探測器巡視議場前的樹叢，確保萬無一失。

另外，根據立法院規劃，為了讓因有多發性硬化症而拄著拐杖的賈麥岱，在今天上午前往總統府、長途跋涉後，來立法院不必走太多路及爬太多階梯，將「破例」讓國賓座車直接開到議場前門口，而賈麥岱也將親自在議場發表演說。

賈麥岱應我國政府邀請，於24日至27日率團來台進行國是訪問，訪團成員包括國會議長李薇拉（Shirley Joanna Rivera Zaldaña）、外交部長步卡羅（Mario Adolfo Búcaro Flores）、財政部長馬丁內斯（Edwin Oswaldo Martínez Cameros）、農牧部長德雷翁（Edgar René de León Moreno）及經濟部長羅薩雷斯（Janio Moacyr Rosales Alegría）等重要官員。