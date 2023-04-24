　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

美國《薪資透明法》生效　改善「同工不同酬」背後卻藏隱憂

文／Workworks職場人

「明明和同事的職位相同，卻發現對方薪水比我還高⋯⋯」，職場人們有遇過這種情況嗎？其實職場上最害怕遇到「同工不同酬」的情況（慘），年初隨著美國《薪資透明法》上路後，不少國際知名科技公司的薪資也陸續曝光公開，雖然這條法律目前僅適用在美國加州、華盛頓、紐約各大城市，但「薪資透明化」背後卻暗藏隱憂，跟著編輯的分享繼續看下去！

＃什麼是《薪資透明法》

談論薪水不再是禁忌！《薪資透明法》於年初於美國加州、華盛頓州、紐約市、科羅拉多等地區正式生效，依照法律規定企業雇主必須在徵才時公開薪資，相對的，求職者也需要公開自己過往的薪資（台灣大多面試都經常碰到詢問過往薪資的經驗，但在美國部分地區是有立法禁止面試單位詢問過往薪資的哦）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

＃《薪資透明法》優點

《薪資透明法》顧名思義需要將每個工作任務定義清楚，且同個職位不再細分不同薪水，當薪資公開後，雇主就難以對相同職位的不同員工給予差別待遇，因此能大幅降低「同工不同酬」情況發生，員工也能更清楚自己能力是否符合加薪條件，倘若員工們提早知道調薪的資格，也能依照自身能力和職涯發展做規劃。

＃《薪資透明法》背後藏隱憂？

《薪資透明法》表面上雖然有助於消除薪資歧視，不過卻也帶來些許隱憂，既然企業無法讓特定員工薪水調漲太高，他們也能藉此「壓縮整體員工的薪資空間」，簡單來說，假設A與B做相同的工作領相同薪水，就算A表現較佳，在薪資調整上的幅度也不會太高，反倒造成A員工「既然做得好對薪資沒有太大幫助，乾脆隨便做」的消極心態。

職場人們曾經有遇過「同工不同酬」的經驗嗎？《薪資透明法》雖然有助於改善此狀況，不過背後也帶來些許隱憂，大家支持所屬的企業採用「薪資透明化」嗎？歡迎跟編輯分享唷！

【延伸閱讀】

北漂薪水比較優渥？台灣七都平均薪資大公開！ 雙北都市排行前三、「這個」城市穩坐冠軍寶座

文組畢業起薪低？文組VS理工科系薪水差異一次看：網曝「這些工作」薪資最理想！

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／害「2女暴斃」棄屍樓梯間　金毛男遭聲押禁見
全台最美高架橋驚見「無臉男」橫躺！ 　網轟：有夠蠢
搭公車遇噁男打手槍！律師反嗆：噁心還看10分鐘
SpaceX星艦火箭升空後爆炸　德州發射場遭受重創
養20年兒子非親生！人夫布局7年復仇
娶越南新娘卻悲劇「半年70萬沒了」　他揭殘酷內幕心碎
股民注意！「這14檔」上市股太會漲　被列注意股

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

假日想睡到自然醒　卻被女友「啪醒」！他起身看1部位紅了　

【英語TOEIC通】今年「免稅」額提高！英文不是free tax

美國《薪資透明法》生效　改善「同工不同酬」背後卻藏隱憂

飛日本機票打9折！樂桃航空「5千萬搭乘人次感謝祭」今晚8點開跑

連聊天都要在心裡先打草稿　5大煩惱讓社恐人士超有感

母親節蛋糕戰！85度C、台中福華搶推造型蛋糕　長榮買1捐1做公益

6連霸議員送近萬顆雞蛋！結頭菜、白米一併給　領取條件看這裡

這輛Gogoro塞6電池！他驚嘆「跑得比別人久」…網曝真實原因

合歡山杜鵑花況不到2成！假日高乘載管制　山路泥濘賞花客小心

懷孕後「老公完全不敢碰」　她只能偷偷來：覺得我沒魅力了？

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

老婦無故推倒巷內機車！　被爆是慣犯...惡行引眾怒

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

騙外國女友吃臭豆腐　咬到下秒變臉爆粗口

婦人誤把煙火當香點燃　火花亂噴→淡定插爐內

67歲周潤發「賭神→跑步王」！　約吳君如爬山...她笑喊：好緊張

調皮理髮師幫披特製圍布　男客見「頭+娃娃身」笑翻

廁所練舞「只有我不會？」　肢體不協調跳起來笨笨的

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

國寶雕刻家朱銘辭世享壽85歲　投身藝術70年《太極》成絕響

假日想睡到自然醒　卻被女友「啪醒」！他起身看1部位紅了　

【英語TOEIC通】今年「免稅」額提高！英文不是free tax

美國《薪資透明法》生效　改善「同工不同酬」背後卻藏隱憂

飛日本機票打9折！樂桃航空「5千萬搭乘人次感謝祭」今晚8點開跑

連聊天都要在心裡先打草稿　5大煩惱讓社恐人士超有感

母親節蛋糕戰！85度C、台中福華搶推造型蛋糕　長榮買1捐1做公益

6連霸議員送近萬顆雞蛋！結頭菜、白米一併給　領取條件看這裡

這輛Gogoro塞6電池！他驚嘆「跑得比別人久」…網曝真實原因

合歡山杜鵑花況不到2成！假日高乘載管制　山路泥濘賞花客小心

懷孕後「老公完全不敢碰」　她只能偷偷來：覺得我沒魅力了？

國小軟聯／華勛陳木巧上演無安打比賽　台彩盃經驗幫助大

Steam類魂新作《迷失之刃》褒貶不一　戰鬥操作太笨重挨批

快訊／金毛男摩鐵開毒趴　害「2少女暴斃」棄屍樓梯間！遭聲押禁見

盧沙野質疑前蘇聯國家主權　波羅的海3國召見中國代表

北市進出口公會一團80人訪基隆關　關務長陳世鋒親自接待

小7第6711店「千塘門市」曝光！打造「均一價59元專區」還有果汁吧

相差22歲投打對決　黃保羅生涯首K賞林智勝

全台最美高架橋驚見「無臉男」！ 網轟：有夠蠢　警方說話了

鐘炫粉絲在文彬追悼空間留整袋巧克力！　暖心紙條「開頭第一句」就惹淚

Steam竟有遊戲售價破萬超奇葩　專家點名三款作品「荷包不足別買」

絲襪妹被撞「四肢後仰秒立起」　目睹民眾驚：可要LINE嗎？

生活熱門新聞

好市多捕蚊燈「3天抓200隻蚊子」！網卻搖頭：已退貨

高雄3國小「全校不足40生」確定掰了！

忘帶悠遊卡！她意外發現「北捷隱藏服務」

水氣突襲！今有雨下波降8℃　連假天氣出爐

王婉諭淚訴思念：小燈泡11歲生日快樂

白天驟降6度　半個台灣一片藍濕透

庭院地板躺「絕美小綠葉」　網驚：快通報

關鐵門營業遭取消訂單！老闆怒扁女外送員

她買80元排骨飯怒給負評！老闆回應了

娶越南新娘卻悲劇「半年70萬沒了」　他揭殘酷內幕

大力阿嬤再現西門町！禁停區推倒機車

點外送給女友卻是「她哥收的」！男客回1句綠炸

濕冷降溫一口氣回1字頭　下周快速變天

台南四草出現4公里「牡蠣海岸」　蚵民心淌血

更多熱門

相關新聞

不訂飲料遭嗆「很不合群欸！」過來人曝高招

不訂飲料遭嗆「很不合群欸！」過來人曝高招

每天在社會走跳的職場人，不只把工作做好就好，與同事、上司相處更是重要，一名女網友表示，同事很喜歡訂飲料，一周會訂3次以上，但她不喜歡喝飲料，所以幾乎都會拒絕，結果卻被嗆「不合群」，她當場愣住，只好硬著頭皮跟大家一起訂，貼文一出掀起討論。

雲林致力輔導銀髮實習生　促二春就業

雲林致力輔導銀髮實習生　促二春就業

她當約聘50K「不敢提頂大畢業」　竟釣出一票苦主

她當約聘50K「不敢提頂大畢業」　竟釣出一票苦主

被主管說薪水領太多！她愣：沒強迫公司錄取

被主管說薪水領太多！她愣：沒強迫公司錄取

大學畢業拍私密片賺1600萬　夫妻慘了

大學畢業拍私密片賺1600萬　夫妻慘了

關鍵字：

Workworks職場人薪水職場薪資透明法

讀者迴響

熱門新聞

《嗨！營業中》無預警爆集體請辭

台中潑湯女出血　就醫診斷為「先兆性流產」

AV傳奇女優回歸！　神之乳暴動

Jennie「無罩戰服」一舉手辣噴鼻血

以為遇真愛！50歲阿姨與22歲帥哥開房卻悲劇了

台中潑湯女先兆性流產　婦產科醫師說話了

尤秋興唱一半痛揭「愛女」死訊！　哽咽對天喊話：非常想念祢

好市多捕蚊燈「3天抓200隻蚊子」！網卻搖頭：已退貨

焦糖汪養出夢幻毛色　仙氣帥暈千人

摩鐵狂歡5hrs！金毛男曝「魚訊花錢叫來的」

達美樂「披薩便當」限時下殺99元

高雄3國小「全校不足40生」確定掰了！

遭老婆婚變　鄭浩南「現身麵攤」近照網看呆

日本自殺森林掛滿飛機杯　原因曝光

愛吃「國民早餐」！男大生4個月後慘洗腎　致病關鍵曝

更多

最夯影音

更多
2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂
老婦無故推倒巷內機車！　被爆是慣犯...惡行引眾怒

老婦無故推倒巷內機車！　被爆是慣犯...惡行引眾怒

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

騙外國女友吃臭豆腐　咬到下秒變臉爆粗口

騙外國女友吃臭豆腐　咬到下秒變臉爆粗口

婦人誤把煙火當香點燃　火花亂噴→淡定插爐內

婦人誤把煙火當香點燃　火花亂噴→淡定插爐內

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面