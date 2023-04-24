美國《薪資透明法》生效　改善「同工不同酬」背後卻藏隱憂

文／Workworks職場人

「明明和同事的職位相同，卻發現對方薪水比我還高⋯⋯」，職場人們有遇過這種情況嗎？其實職場上最害怕遇到「同工不同酬」的情況（慘），年初隨著美國《薪資透明法》上路後，不少國際知名科技公司的薪資也陸續曝光公開，雖然這條法律目前僅適用在美國加州、華盛頓、紐約各大城市，但「薪資透明化」背後卻暗藏隱憂，跟著編輯的分享繼續看下去！

＃什麼是《薪資透明法》

談論薪水不再是禁忌！《薪資透明法》於年初於美國加州、華盛頓州、紐約市、科羅拉多等地區正式生效，依照法律規定企業雇主必須在徵才時公開薪資，相對的，求職者也需要公開自己過往的薪資（台灣大多面試都經常碰到詢問過往薪資的經驗，但在美國部分地區是有立法禁止面試單位詢問過往薪資的哦）。

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＃《薪資透明法》優點

《薪資透明法》顧名思義需要將每個工作任務定義清楚，且同個職位不再細分不同薪水，當薪資公開後，雇主就難以對相同職位的不同員工給予差別待遇，因此能大幅降低「同工不同酬」情況發生，員工也能更清楚自己能力是否符合加薪條件，倘若員工們提早知道調薪的資格，也能依照自身能力和職涯發展做規劃。

＃《薪資透明法》背後藏隱憂？

《薪資透明法》表面上雖然有助於消除薪資歧視，不過卻也帶來些許隱憂，既然企業無法讓特定員工薪水調漲太高，他們也能藉此「壓縮整體員工的薪資空間」，簡單來說，假設A與B做相同的工作領相同薪水，就算A表現較佳，在薪資調整上的幅度也不會太高，反倒造成A員工「既然做得好對薪資沒有太大幫助，乾脆隨便做」的消極心態。

職場人們曾經有遇過「同工不同酬」的經驗嗎？《薪資透明法》雖然有助於改善此狀況，不過背後也帶來些許隱憂，大家支持所屬的企業採用「薪資透明化」嗎？歡迎跟編輯分享唷！

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