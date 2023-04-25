花蓮「監」情！女管理員愛上男囚犯　2年密送8千元保健食品

▲花蓮監獄女管理員與男囚犯交往，私送保健食品入獄。（圖／記者王兆麟攝）

記者黃資真／花蓮報導

矯正署花蓮監獄戒護科1名陳姓女管理員，抵擋不住簡姓毒犯的熱烈追求，答應交往，2年多期間不僅發生親密關係，還利用職務替男友送保健食品、佛珠，近日判決出爐。

判決指出，陳女自2018年8月至2021年4月擔任花蓮監獄戒護科約僱管理員，負責處理與收容人相關之出入簿冊、違規紀錄登錄與後續懲處作業、舍房管理簿冊、懇會接見人員列管違規紀錄及審核等文書業務，以及臨時交辦業務。

陳女任職期間認識簡姓受刑人，因簡男不斷追求，陳女抵擋不了求愛攻勢，在2019年底答應交往，交往期間雙方持續有通信往來與親密行為。

陳女也會利用職務上可進出監獄管制區的機會，收到男友向寄菜業者委託領取或購買的清單後，再規避送入物品檢查程序，透過不知情的林姓受刑人將採購物品交給男友，其中包括8千多元的保健食品，以及佛珠、內褲、巧克力、藍莓、記憶卡等，總計1萬多元，直到2021年4月被獄方發現。

審理時陳女認罪，辯護人則求情稱，陳女因一時意亂情迷而誤觸法網，且圖利他人之利益非鉅，請求酌減其刑。

法官認為，陳女罔顧禁令，夾帶物品給罪犯藉此圖利，不僅損及公務機關聲譽，影響國民對於監獄管理之信賴及破壞監獄管理秩序至鉅，實有不該，審酌陳女審中坦承犯行，無前科紀錄、素行良好，且其所交付之物品價值非鉅，依對非主管事務圖利罪處1年6月，褫奪公權2年，緩刑4年，並在判決確定起2年內，向公庫支付25萬元。