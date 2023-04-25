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大陸 大陸焦點 特派現場

從銅板小吃到「身價」2600億！　螺絲粉爆紅之謎揭曉

▲▼ 柳州,螺絲粉,柳州螺螄粉,螺絲粉產業園。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲螺絲粉成為網紅美食。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／廣西報導

令人「臭」上癮的「螺獅粉」火爆全球，「身價」更是超過600億元（人民幣，下同，約新台幣2670億元）。這道廣西柳州的銅板小吃為何能發展成國際產業，廣西螺霸王經理楊漢銘向《東森新媒體ETtoday》表示，背後有2大原因，第一是「工業思維」，第二是「疫情推動」。

▲▼ 柳州,螺絲粉,柳州螺螄粉,螺絲粉產業園。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲竹筍經過特別的醃製發酵後會產生特殊風味。（圖／記者蔡儀潔攝）

酸、爽、鮮、辣、燙，這5個字說明瞭螺絲粉的獨特風味。據悉，螺絲粉是廣西柳州的街頭小吃，當中的「螺螄」是三種常見的淡水石螺，用以熬製成湯底，再配以酸筍、木耳、花生、油炸豆皮。

除滿足人們大快朵頤的口腹之慾，「螺螄粉」更帶動柳州經濟，2022年全產業鏈銷售收入超600億元，其中「預包裝」螺螄粉銷售收入達182億元，按年增長19.6%；通過物流渠道寄出的包裹超1億件。2023年一季度包裹寄出業務量日均33.12萬件。

▲▼ 柳州,螺絲粉,柳州螺螄粉,螺絲粉產業園。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲螺獅粉生產工廠，工人正在處理酸筍。（圖／記者蔡儀潔攝）

「10包螺獅粉，6包賣到海外」，楊漢銘介紹，螺霸王是唯一一家擁有歐盟出口資質的螺螄粉企業，產品銷往45個國家地區，開足產能後，每日能生產150萬包螺獅粉，銷售額達2億元（約新台幣9億元）。廣西政府亦定下新目標，2025年出口總額達到1億元以上。

▲▼ 柳州,螺絲粉,柳州螺螄粉,螺絲粉產業園。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲工人在進行裝袋。（圖／記者蔡儀潔攝）

不過，當地市民表示，雖然他從小到大經常到街邊小店吃螺獅粉，從早餐到宵夜都會吃，但當時這道美食人氣沒有很高，「出了柳州未必有人知道。」

為何一碗「螺螄粉」能火爆全球？它背後暗藏的是街頭小吃的「崛起」之路。楊漢銘認為，主要有2個原因，首先是「工業思維」，螺獅粉剛興起時幾乎都是小作坊生產，經歷了很多失敗的嘗試，口味品質良莠不齊。

在經過鼓勵商家到大城市開店、爭取媒體曝光等後，2014年當地推出「袋裝速食螺絲粉」，透過物理殺菌、真空包裝等技術，用工業化理念實現大規模生產，並採取「放水養魚」模式，只要工廠面積達到300平方公尺就能辦證。柳州政府2015年底建造螺螄粉產業園，完成全產業鏈模式，成為廣西第一個「中國淘寶村」。

▲▼ 柳州,螺絲粉,柳州螺螄粉,螺絲粉產業園。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲廣西螺霸王經理楊漢銘。（圖／記者蔡儀潔攝）

現如今，螺螄粉背後是一條巨大的產業鏈，上游是螺螄、酸筍、酸豆角等生產產業，中游是預包裝製造，下游是超市、電商平台等銷售渠道。

第二大原因是「疫情封控」。楊漢銘表示，過去3年，疫情期間的居家經濟像「催化劑」，加速螺絲粉走紅，獨特的「臭」味「所以說可以歸結為「天時地利人和。」

據《2021年中國食品行業發展趨勢分析報告》，2020年袋裝螺螄粉銷量從2019年的60億元，激增到109.9億元，幾乎翻倍增長。

疫後解封後，「螺絲粉」亦帶動柳州旅遊業復甦。楊漢銘指出，他們在2021年3月打造螺獅粉主題旅遊線路，還設置「透明生產鏈」讓遊客能親身見到製造過程，今年一季度接待量將近2萬人。統計數據顯示，僅今年春節假期期間，當地就接待遊客逾373萬人次。

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