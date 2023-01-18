經濟部為何強力封殺「螺螄粉」　郭正亮曝王美花真實動機

▲經濟部重申，中國製螺螄粉「從來沒有」准許進口。（圖／翻攝自Facebook／李宗霖Lí Chong-lîm）



記者林彥臣／綜合報導

經濟部17日晚間重申，中國製螺螄粉「從來沒有」准許進口，若有市售商品，就屬於走私或是虛報。對此前立委郭正亮認為，經濟部長王美花此時突然積極起來，目的就是證明自己有在做事、要保住自己的官位。

相關中國製螺螄粉食品進口到台灣，因包裝上印有「你是中國人、我也是中國人，四捨五入一下，就是我的人」等標語，遭質疑帶有統戰意味，隨後經濟部重申，螺螄粉、中國零食「黃飛紅麻辣花生」本來就禁止輸入台灣，並函文給無店面公會、數發部提醒國內主要電商平台，相關產品需下架、不得販售。

郭正亮18日在中天政論節目《大新聞大爆卦》指出，起初爆料的基進黨議員只是質疑為何包裝上會有「統戰」標語，並沒有要求禁止該產品，只要查詢，有統戰口號的產品一律下架，事情就結束了，結果王美花卻將其上綱、把業務攬到自己身上。

▲前立委郭正亮認為，王美花的行為就在證明她有在做事，希望保住自己的官位。（圖／記者屠惠剛攝）



郭正亮認為，王美花的行為就在證明她有在做事，希望保住自己的官位，若要以非法為由禁止螺螄粉，那就應該一視同仁，將市面上非法進口的外國食品全部下架，「你看台灣的外籍移工，會不會因突然間買不到自己要吃的東西，而雞飛狗跳？」

經濟部指出，兩岸交流與貨品貿易相關規範明定在《兩岸人民關係條例》和《兩岸貿易許可辦法》當中，中國大陸製粉條類產品，例如中式麵條、寬平麵條、米粉條等，都屬於未准許項目，螺螄粉也是這樣；經濟部是考量國內產製情形以及保護國內業者，以免造成市場替代及排擠作用，形成不公平競爭。

至於「黃飛紅麻辣花生」為何不能進口。經濟部解釋，花生產品因為在台灣有生產，為了保護國內產業，比照螺螄粉不能在台銷售。

關於「魔芋爽」的情況，經濟部則指出，「魔芋爽」過去有幾家進口商向貿易局申請專案進口，貿易局再轉由工業局認定，因魔芋爽在國內並無生產商，因此只要有申請專案，即可輸台。