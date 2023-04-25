母親節桌菜加碼蛋糕康乃馨　還有加價送整尾龍蝦

▲ 嘉義尊皇大飯店因應政府普發現金6000，結合母親節6000桌菜相當澎湃。（圖／尊皇大飯店提供）

記者翁伊森／嘉義報導

因應母親節即將到來，各地飯店餐館無不推出母親節大餐迎接這疫情後解封的龐大商機。有飯店選擇搭普發現現金6000推桌菜，也有業者大推特色菜加贈知名蛋糕，甚只康乃馨或市拍紀念照片及餐飲抵用卷。

嘉義市大華路尊皇大飯店搶搭普發現金6000元，5/1-5/14推出5000、6000元兩套合菜組合，山珍海味一次入口，到場用餐的媽媽還可以享免千元青殼龍蝦加價購，讓這個母親節不只暖胃還滿足，只能說價格對應菜色相當划算。

▲嘉義尊皇大飯店5/1-5/14推限時母親節桌菜。（圖／記者翁伊森翻攝）

尊皇大飯店6000元合菜菜色有拼盤、土托魚羹及蔥油龍虎斑，陶板海大蝦及中卷和風沙拉，醬燒豬肋排及時蔬炒帆立貝，最後還有壽司拼盤及魚肉海鮮火鍋，水果拼盤及甜點，菜色相當豐富並且還有5000合菜供選擇。

▲ 嘉義尊皇大飯店因應政府普發現金6000，結合母親節推出6000桌菜相當澎湃，用餐者母親身分加贈龍蝦。（圖／記者翁伊森攝）

營運長吳三立表示，媽媽一直都是家中默默付出不辭辛勞重要的支柱，溫今年由於政府不分年齡全民普發6000現金，因此尊皇大飯店特別推出原本價值$8800的澎拜桌菜，以普發現金6000的促銷價格，讓孩子們可以用屬於自己的錢真正的犒勞媽媽。尊皇大飯店特別在升等澎拜桌菜之外，額外的加碼贈送整隻龍蝦。

▲▼ 新悦飯店2023母親節桌菜 。（圖／新悦飯店提供）

新悦花園酒店則由頤粵軒李哲維主廚團隊推出經典大菜，黑鑽松露蒸鮮鮑、蠔皇烏參燴花膠、姬松茸燉皇帝雞以及鮮魚龍虎斑及雪蛤等頂級食材，就是要媽媽吃好又變美，半桌NT8888元起，還可以加點頤粵軒招牌─新悦櫻桃烤鴨、稻草西施牛等經典特色菜，全額付訂完成，每桌再加贈嘉義超人氣甜點-貓尾巴母親節蛋糕乙個!

▲ 嘉義樂億皇家渡假酒店母親節桌菜不同餐標送康乃馨、紀念照片、餐飲抵用卷 。（圖／樂億皇家渡假酒店提供）

嘉義樂億皇家渡假酒店則推出餐標10800+10%.8800+10%.6800+10%贈送長條蛋糕，以及好禮三選一，200元抵用卷、紀念照片一張、康乃馨。預訂6人桌菜3999+10%贈送200元抵用卷、紀念照片一張、康乃馨。