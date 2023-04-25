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卡在廁所出不來？來一瓶擺脫久坐腸胃煩惱

▲▼上班族,久坐,腸胃不適,便秘,AB原味優酪乳,國家健康食品認證,統一。（圖／ETtoday資料照）

▲據網路溫度計的上班族大調查，久坐上班族的十大困擾第一名是「腸胃不適、久坐嗯嗯不順」。（圖／ETtoday資料照，下同）

消費中心／綜合報導

在看這篇新聞的你，是否總是坐在電腦桌前忙著處理主管交辦的公事、回覆工作訊息，捫心自問，距離你上次離開座位是多久之前了呢？肯定有不少人是屁股一直黏在座位上，非到不得已才起身上廁所、裝水，這樣不只讓身體感覺酸酸累累、提不起勁，一直久坐不動的行為可能還會影響消化功能。

根據網路溫度計的上班族大調查，久坐上班族的十大困擾第一名是「腸胃不適、久坐嗯嗯不順」，看到這邊你還有點霧煞煞，想說久坐跟腸胃怎麼會有關聯？沒錯！其實久坐不動的行為可能正在「霸凌」你的腸胃與身體健康，讓日常生活變黑暗。

腸胃外科陳致一醫師在社群分享「缺乏運動、身體活動量又不足，我們的腸胃系統機能也會跟著變差，腸胃無法好好執行消化任務，身體的代謝就會越變越差。」所以久坐不動其實也會讓腸胃活動變慢，導致消化變差，壞菌增加好菌減少，而產生卡卡不順或堵堵的困擾。

▲▼上班族,久坐,腸胃不適,便秘,AB原味優酪乳,國家健康食品認證,統一。（圖／ETtoday資料照）

▲被繁忙工作卡在椅子上的上班族，需要每天為自己脫離「困」境。

別讓久坐再「霸凌」你的腸胃，被繁忙工作卡在椅子上的上班族，需要每天為自己脫離「困」境，快適時站起來動一動，最好能培養規律運動習慣！但忙到沒時間充足運動怎麼辦？AB原味優酪乳就是方便有用的解法之ㄧ，一瓶206ml裡含200億個以上好菌，裡面有「雷特氏B菌」經人體食用研究結果能通過胃酸及膽酸考驗，提升好菌存活率，有效幫助維持腸胃好環境，助於降低胃幽門螺旋桿菌數量，讓體內增加活菌、打擊壞菌。

▲▼上班族,久坐,腸胃不適,便秘,AB原味優酪乳,國家健康食品認證,統一。（圖／ETtoday資料照）

▲一天一瓶AB原味優酪乳，幫助體內代謝變好，跟卡卡說再見。

腸胃可以說是人體器官忙碌排行榜的前段班成員，即使晚上休息，它們依然要持續消化一整天吃進的食物，辛苦幫我們工作、吸收營養排出廢物，因此千萬別讓自己成為豬隊友，跟著壞菌一起「霸凌」腸胃；一天一瓶AB原味優酪乳，酸酸甜甜的味道好喝不膩，還能幫助體內代謝變好，跟卡卡說再見，讓身體真正享受健康榮耀。

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