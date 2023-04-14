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終極大魔王來了！「他心痛噴5萬元」　全場激怒：一堆人不用繳

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲「終極大魔王」5月要繳所得稅，上班族哀嘆要噴錢了。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

普發6000元熱騰騰入袋，但面對下個月就要繳所得稅，讓上班族好崩潰！一名男網友自曝，每年到了5月就心痛，「一次就是5萬飛走！」不過原PO的國中友人至今竟沒繳過稅，也讓原PO不禁好奇拋問「真的有人活到40歲沒繳過所得稅？」網友紛紛炸鍋怒喊「一堆夜市賺錢的人都沒在繳啊！」

一名男網友在PTT哀喊表示，儘管政府普發6000元，但每年到了5月就讓他心痛，「下個月又要繳稅了...一次就是5萬飛走！」

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話鋒一轉，原PO也透露，國中同學至今都不曾繳過稅，「出社會快25年沒繳過所得稅！」對此，原PO也好奇拋問「40歲沒繳過稅的人，真的很多嗎？」

文章引發討論，一票網友直呼，「我20歲就開始繳稅了QQ」、「兩極欸，老闆不用繳和窮鬼也不用」、「一堆沒繳過稅的人爽拿6000元」、「沒在繳稅的最有錢好嗎」、「我啊～而且是真的窮」。

其他人也點名，「一堆夜市賺錢的人都沒在繳啊」、「都在海外，所以沒繳稅」、「有～我領現金，公司報基本薪資」、「一堆擺攤仔沒開發票，家傳事業都沒在繳，全家開雙B，在定義上他們比軍公教還窮」、「 開早餐店、豆漿店免開統一發票的都沒在繳稅吧，而且還月收10萬以上」、「我朋友做市場的沒在繳，還可以退稅勒」、「我房東沒在繳稅沒工作，還領低收補助」、「我啊～結婚後翻身變成配偶繳」。

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

▲網友炸鍋討論。（圖／翻攝PTT）

財政部台北國稅局表示，去（2022）年每人基本生活費調高到19.6萬，今年5月申報綜合所得稅時適用，經試算，5口之家生活費如果是在98萬以內免課稅。

該局進一步試算，假設甲君家庭成員共5人，除甲君及其配偶外，尚扶養2名分別就讀大學及高中之子女，及符合適用長期照顧特別扣除額資格的父親（未滿70歲），去年度綜合所得稅結算申報採標準扣除額，甲君申報戶基本生活費總額為98萬元（19.6萬元乘以5人），超過其依所得稅法規定得減除之免稅額及扣除額合計數85.3萬元。

以上全戶免稅額46萬元（意即9.2萬元X5人）＋標準扣除額24.8萬元＋教育學費特別扣除額2.5萬元＋長期照顧特別扣除額12萬元，是以，甲君申報戶有基本生活費差額12.7萬元（98萬元-85.3萬元）得自綜合所得總額中減除。

不過，該局也提醒，納稅義務人今年5月可多加使用手機或電腦辦理111年度綜合所得稅結算申報，網路申報系統將自動計算每一申報戶之基本生活費差額，並自綜合所得總額中減除。

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關鍵字：

5月報稅所得稅繳稅6000元上班族夜市房東

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