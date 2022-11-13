2022台東旗魚季　饒慶鈴頒發年度鏢旗魚王、最多尾獎





▲新港區漁會舉辦「2022年東海岸旗魚季」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為促銷台東縣成功鎮獨特的產業「旗魚」，台東縣政府補助新港區漁會舉辦「2022年東海岸旗魚季」，除了鏢旗魚競賽與頒獎，提供在地當季新鮮旗漁料理免費品嘗、海上鏢旗魚體驗。

台東縣長饒慶鈴表示，每年11月當東北季風吹起時，正是台東旗魚最肥美豐腴的季節，旗魚是東部海域特有的洄游性魚類，台東縣成功鎮新港漁港是旗魚最主要的漁獲港口，旗魚種類繁多，是喜愛美食老饕的最愛，藉由2022【「旗」福成功】東海岸旗魚祭系列活動推廣，塑造國人「吃旗魚到台東海岸」的整體漁業文化觀光休閒概念。

旗魚季最重要的就是鏢旗魚競賽，分為最大尾組和最多尾組，今年計算比賽成績自10月5日到11月7日，賽期34天，競爭戰況激烈，最終奪冠者在11月7日出爐，並於12日晚宴中由縣長饒慶鈴及農委會副主委陳添壽進行頒發年度鏢旗魚王、最多尾獎，其中，鏢旗魚最大尾組第1名金年財號(319公斤)、第2名益泉號(294公斤)、第3名明德號(227公斤)。最多尾組第1名榮吉2號(共10尾)、第2名益泉號(9尾)、第3名金隆勝號(6尾)。

縣府農業處指出，今年旗漁洄游東海岸的數量及體型未到達往年水準，而鬼頭刀是新港另一項重要的大宗漁獲，台東縣每年產量約2000至3500公噸，由於全球氣候變遷因素，影響鬼頭刀迴游與漁業資源量，今年產量也不多，期待這波冬季旗漁產季，能為漁民帶來豐收。

今年活動除了彩繪等親子遊戲體驗，還有漁產品限定快閃、晚會及海鮮料理推廣辦桌100桌等，一桌原價5千元，活動補助1千元，讓民眾以優惠價格享用東海岸特色海鮮料理，11/12晚會現場邀請藝人楊繡惠及台東子弟南畯鵬表演與摸彩活動。