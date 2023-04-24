《平均地權條例》子法25日預告　林右昌親上火線釋疑

▲內政部長林右昌，圖為上午至立法院備詢前畫面。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

內政部長林右昌25日將親自舉行記者會，公布《平均地權條例》5個子法內容。據悉，內政部日前已向相關機關、業者徵詢意見，子法將規定預售屋買賣契約轉售、檢舉獎金比例等內容，盼藉此杜絕炒作，讓房市正常化。

立法院今年1月三讀修正《平均地權條例》部分條文，明定限制換約轉售；重罰炒房行為，最高可處新台幣5000萬元；增訂檢舉獎金制度；私法人購買住宅改為許可制，且5年內不得移轉；預售屋解約要申報登錄等5面向規定。

林右昌今天下午出席新北市「頂福安居」社會住宅新建統包工程開工典禮時受訪說明，從相關數據來看，《平均地權條例》三讀修正後，預售屋成交量平均縮減至3成，房價也溫和修正，政府要打擊投機、鼓勵投資，另外也會保障建築及不動產業者，盼使住宅政策與市場能夠正常化、杜絕炒作，讓大家能安居樂業。

此外，時代力量中央黨部稍早發布新聞稿表示，建商團體「毫不意外地」又使用各種手段阻擋修法，過去就曾恐嚇若再打房將會傷害不動產業的鄉林建設集團董事長賴正鎰，更直接認定《平均地權條例》違憲，並放話要提釋憲案，希望內政部在建商一系列敲鑼打鼓的行為下，能頂住沉重的壓力，不要再打假球，別讓居住正義永遠只能在夢裡實現。