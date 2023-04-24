新北連2起槍案逢侯友宜訪星　林右昌：必須面對社會觀感的問題

記者呂晏慈／台北報導

新北市接連發生兩起槍擊案，治安疑似亮紅燈，引發社會輿論譁然。內政部長林右昌24日表示，新北市長侯友宜當時剛好人在國外訪問，這是社會觀感的問題，必須面對社會輿論評判，強調打擊犯罪不分中央、地方，彼此共同的目標是打擊犯罪，「千萬別讓犯罪份子笑我們傻！」

▲內政部長林右昌受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

林右昌今天上午出席立法院內政委員會前受訪表示，這一個多月來，警政署以及各縣市警察局密集發動數波強力的掃黑、掃毒與打詐專案行動；專案期間動員全國警力4萬7619人次，掃蕩黑、槍、毒、詐，共逮捕5318人，警方不僅瓦解了北台最大的詐騙暴力集團，更破獲多起大型毒品案件，讓犯罪集團產生很大的損失，更重創了幫派間的利益關係。

林右昌指出，日前，在新北市連續發生數起治安事件，新北市警察局立即展開偵辦，並且積極追查幕後集團與夥同份子，而警政署也在第一時間成立專案小組全力協助，中央與地方共同合作打擊不法，至於在幕後指使的首腦與同夥，「我們也絕不會放過，警政署專案小組也已經確實掌握對象，務求一網打盡！」

林右昌說，由於數起治安事件案發時，侯友宜人剛好在國外訪問，這就像颱風天的狀況一樣，民選首長要不要立即趕回來，這是社會觀感問題，「老百姓會覺得是人在國外訪問比較重要呢？還是趕快回國處理國內問題比較重要？這是民選首長自己要去決定，並面對社會輿論評判」。

林右昌另指出，由於事件發生在新北市，該地的地方政府當然要負起追查的責任，但中央政府也沒閒著，新北市警察局2點開記者會說明，警政署3點就立即成立專案小組、全力協助，打擊犯罪，從來不會區分地方或中央，呼籲彼此共同目標是打擊犯罪，「千萬別讓犯罪份子笑我們傻！」