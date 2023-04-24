民進黨團批侯友宜「假漢只會做形象」　治安崩盤全甩鍋中央

▲民進黨團舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

2024藍營呼聲高的新北市長侯友宜日前出訪新加坡，未料期間板橋、土城接連發生槍擊案，引發輿論關注。民進黨立法院黨團24日批評，侯友宜不要出了事情就甩鍋小弟、上級單位，這不叫鐵漢，而是爭功諉過；民進黨發言人張志豪則指，國民黨近日不斷為侯擦脂抹粉、推諉卸責，胡扯地方治安要中央出面扛，根本是雙重標準，有夠離譜。

民進黨立院黨團今天上午舉行「新北治安崩盤，初選選情告急，侯友宜全甩中央」記者會。民進黨團幹事長鄭運鵬批評，新北市內政不休，侯友宜選情告急，國民黨立法院黨團氣急敗壞，雙重標準把地方治安事件推給中央，現在台中有「棒球隊」，新北有「衝鋒突擊隊」，坐計程車來開槍，這兩個直轄市都是國民黨執政，出問題的治安事件都在國民黨執政的地方，並不是台灣全國的問題。

鄭運鵬表示，侯友宜剛從新加坡回來，現在必須向國人說明，2014年是否用500萬搓圓仔湯、介入國民黨初選提名，以及新北市連續發生兩起衝鋒槍掃射事件。他批評，侯友宜沒有面對惶恐的市民，還開開心心地跑去拜會新黨大老許歷農，「假漢子只會做形象，現在為了總統提名，新北治安敗壞、選情告急了，要國民黨團和黨部替他甩鍋給中央」，呼籲侯是條漢子就面對、講出來。

民進黨立委張宏陸說，地方所有警察調動都是由地方政府負責，警察局長要去市議會備詢，這就很明確了，侯友宜在新加坡拍影片要求掃蕩，不就是直接指揮新北市警察局長？侯友宜發生500萬搓圓仔湯爭議就叫「小弟」新北市議員來扛，現在遇到事情又要甩鍋給中央，「這不叫鐵漢啊，這叫爭功諉過」。他也說，台南發生槍擊案時藍營要求台南市長負責，現在新北發生槍擊案，國民黨團要求中央負責，不懂他們的邏輯在哪。

民進黨：侯友宜幻想總統夢 比市民安全重要

此外，張志豪也透過新聞稿批評，侯友宜曾說「治安不好、我下台」，請問侯友宜是忘記了，還是害怕想起來？顯見侯友宜一貫的手法，就是甩鍋中央，「好事侯友宜，出事怪中央」，國民黨近日不斷為侯友宜擦脂抹粉，甚至推諉卸責，胡扯地方治安要中央出面扛，根本是雙重標準，有夠離譜，試問自我標榜警察市長遇到新北市連日發生重大治安事件，市長不用返國進行危機處理嗎？侯友宜事件當下仍在新加坡說風涼話論兩岸關係，說穿了就是幻想總統夢比市民安全重要。

張志豪指出，依據《警政署組織條例》第二條規定，警政署是執行全國警察行政事務，統一指揮、監督全國警察機關執行警察任務，且地方警政首長的任命，內政部和警政署都會尊重縣市長意願，此慣例行之有年，新北重大槍擊案正是考驗新北市長侯友宜維護治安的決心和承諾。

張志豪表示，2019年3月9日侯友宜說過「警察局長當然有責任，但第一個負責的是首長，第二個警察局長。如果新北市治安做不好，應該是侯友宜要下台，不是叫警察局長下台」；2020年8月28日館長槍擊案，侯友宜對他的好友表達關切並宣示「對於治安，我們責無旁貸，我們要負起責任，所以針對這個個案，我們都會去深刻的檢討」，當時許多支持館長的網友灌爆侯友宜臉書，要求市長整頓治安。

張志豪說，為此，民進黨還是要再次提醒侯友宜，去年遠見雜誌的調查顯示，侯友宜執政4年後，新北市的治安從2020年第9名降到2022年第17名，主因就是侯友宜一心想落跑選總統，荒廢市政，「治安不平，人民不安」；請問侯友宜市長，新北治安敗壞究竟是誰的責任？這不是他競選連任市長的承諾嗎？市民既然選擇讓侯繼續連任，就是要他好好專心市政，徹底落實所謂的安居樂業，但如果一心只想落跑選總統，走上跟高雄市前市長韓國瑜一樣的路，市民最後就會選擇唾棄淘汰。