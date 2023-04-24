　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨團批侯友宜「假漢只會做形象」　治安崩盤全甩鍋中央

▲▼民進黨立院黨團召開「新北治安崩盤 初選選情告急 侯友宜全甩中央」記者會 鄭運鵬 黃世杰 張宏陸 劉世芳。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

2024藍營呼聲高的新北市長侯友宜日前出訪新加坡，未料期間板橋、土城接連發生槍擊案，引發輿論關注。民進黨立法院黨團24日批評，侯友宜不要出了事情就甩鍋小弟、上級單位，這不叫鐵漢，而是爭功諉過；民進黨發言人張志豪則指，國民黨近日不斷為侯擦脂抹粉、推諉卸責，胡扯地方治安要中央出面扛，根本是雙重標準，有夠離譜。

民進黨立院黨團今天上午舉行「新北治安崩盤，初選選情告急，侯友宜全甩中央」記者會。民進黨團幹事長鄭運鵬批評，新北市內政不休，侯友宜選情告急，國民黨立法院黨團氣急敗壞，雙重標準把地方治安事件推給中央，現在台中有「棒球隊」，新北有「衝鋒突擊隊」，坐計程車來開槍，這兩個直轄市都是國民黨執政，出問題的治安事件都在國民黨執政的地方，並不是台灣全國的問題。

鄭運鵬表示，侯友宜剛從新加坡回來，現在必須向國人說明，2014年是否用500萬搓圓仔湯、介入國民黨初選提名，以及新北市連續發生兩起衝鋒槍掃射事件。他批評，侯友宜沒有面對惶恐的市民，還開開心心地跑去拜會新黨大老許歷農，「假漢子只會做形象，現在為了總統提名，新北治安敗壞、選情告急了，要國民黨團和黨部替他甩鍋給中央」，呼籲侯是條漢子就面對、講出來。

民進黨立委張宏陸說，地方所有警察調動都是由地方政府負責，警察局長要去市議會備詢，這就很明確了，侯友宜在新加坡拍影片要求掃蕩，不就是直接指揮新北市警察局長？侯友宜發生500萬搓圓仔湯爭議就叫「小弟」新北市議員來扛，現在遇到事情又要甩鍋給中央，「這不叫鐵漢啊，這叫爭功諉過」。他也說，台南發生槍擊案時藍營要求台南市長負責，現在新北發生槍擊案，國民黨團要求中央負責，不懂他們的邏輯在哪。

▲▼民進黨立院黨團召開「新北治安崩盤 初選選情告急 侯友宜全甩中央」記者會 鄭運鵬 黃世杰 張宏陸 劉世芳。（圖／記者屠惠剛攝）

民進黨：侯友宜幻想總統夢　比市民安全重要

此外，張志豪也透過新聞稿批評，侯友宜曾說「治安不好、我下台」，請問侯友宜是忘記了，還是害怕想起來？顯見侯友宜一貫的手法，就是甩鍋中央，「好事侯友宜，出事怪中央」，國民黨近日不斷為侯友宜擦脂抹粉，甚至推諉卸責，胡扯地方治安要中央出面扛，根本是雙重標準，有夠離譜，試問自我標榜警察市長遇到新北市連日發生重大治安事件，市長不用返國進行危機處理嗎？侯友宜事件當下仍在新加坡說風涼話論兩岸關係，說穿了就是幻想總統夢比市民安全重要。

張志豪指出，依據《警政署組織條例》第二條規定，警政署是執行全國警察行政事務，統一指揮、監督全國警察機關執行警察任務，且地方警政首長的任命，內政部和警政署都會尊重縣市長意願，此慣例行之有年，新北重大槍擊案正是考驗新北市長侯友宜維護治安的決心和承諾。

張志豪表示，2019年3月9日侯友宜說過「警察局長當然有責任，但第一個負責的是首長，第二個警察局長。如果新北市治安做不好，應該是侯友宜要下台，不是叫警察局長下台」；2020年8月28日館長槍擊案，侯友宜對他的好友表達關切並宣示「對於治安，我們責無旁貸，我們要負起責任，所以針對這個個案，我們都會去深刻的檢討」，當時許多支持館長的網友灌爆侯友宜臉書，要求市長整頓治安。

張志豪說，為此，民進黨還是要再次提醒侯友宜，去年遠見雜誌的調查顯示，侯友宜執政4年後，新北市的治安從2020年第9名降到2022年第17名，主因就是侯友宜一心想落跑選總統，荒廢市政，「治安不平，人民不安」；請問侯友宜市長，新北治安敗壞究竟是誰的責任？這不是他競選連任市長的承諾嗎？市民既然選擇讓侯繼續連任，就是要他好好專心市政，徹底落實所謂的安居樂業，但如果一心只想落跑選總統，走上跟高雄市前市長韓國瑜一樣的路，市民最後就會選擇唾棄淘汰。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
誰來對決王世堅？　蔡正元點名藍營「這人」肯定贏
LIVE／徐巧芯新戰場展開！　親解如何贏了費鴻泰
小小彬沒考上台藝大！　將出國進修
3所國小確定掰了！　40校新生只有個位數
Golf GTI台南174線過彎失控　直撞路邊廟宇...石柱
陸劇女神道歉！　脫口「小母狗」失言訪問被挖出
獨／美食街阿嬤員工遭推倒！「老闆暴怒原因」曝光　櫃位停業中
快訊／基隆民宅大火　2樓驚見「1具女性遺體」
「美版IKEA」宣布破產！　480家店全關閉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨2024能贏賴清德？　學者分析侯友宜反攻「2時間點」

「民進黨是治安惡化元兇」　國民黨轟蔡政府任內犯罪數不降反升

爆民進黨前議長「放款數十億給親友」　王鴻薇：合庫成自家金庫

誰來對決王世堅？　蔡正元點名藍營「這人」肯定贏

郭台銘猛攻中南部拔樁？　侯友宜喊話「同心齊力」讓國家安全

前空軍副司令「台灣要多存武器彈藥」　軍購預算一次買足仗自己打

對尬賴清德！提「和平護民主」兩岸論述　侯友宜：願全力以赴

傳波頓將訪台　田中光：台海是美總統大選重要主題

民進黨團批侯友宜「假漢只會做形象」　治安崩盤全甩鍋中央

基北北桃1200月票將上路　侯友宜嗆中央：3年2百億補貼一定不夠

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

老婦無故推倒巷內機車！　被爆是慣犯...惡行引眾怒

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

婦人誤把煙火當香點燃　火花亂噴→淡定插爐內

騙外國女友吃臭豆腐　咬到下秒變臉爆粗口

67歲周潤發「賭神→跑步王」！　約吳君如爬山...她笑喊：好緊張

廁所練舞「只有我不會？」　肢體不協調跳起來笨笨的

國寶雕刻家朱銘辭世享壽85歲　投身藝術70年《太極》成絕響

誤信投資詐騙2800萬飛了！　退休會計師堅持再匯478萬

告五人雲安當秋興面喊「志琳哥」　邀嘉賓...動力火車：你們請不起XD

國民黨2024能贏賴清德？　學者分析侯友宜反攻「2時間點」

「民進黨是治安惡化元兇」　國民黨轟蔡政府任內犯罪數不降反升

爆民進黨前議長「放款數十億給親友」　王鴻薇：合庫成自家金庫

誰來對決王世堅？　蔡正元點名藍營「這人」肯定贏

郭台銘猛攻中南部拔樁？　侯友宜喊話「同心齊力」讓國家安全

前空軍副司令「台灣要多存武器彈藥」　軍購預算一次買足仗自己打

對尬賴清德！提「和平護民主」兩岸論述　侯友宜：願全力以赴

傳波頓將訪台　田中光：台海是美總統大選重要主題

民進黨團批侯友宜「假漢只會做形象」　治安崩盤全甩鍋中央

基北北桃1200月票將上路　侯友宜嗆中央：3年2百億補貼一定不夠

32歲薔薔曝隱疾！　「囤10年藥量」每天都要吃：想加強效果

國民黨2024能贏賴清德？　學者分析侯友宜反攻「2時間點」

特教法修法刪「生活」服務　朝野立委批：剝奪重症生受教權

無薪假人數增1360人　竹科半導體封測廠首見224人減班2個月

李彩演爆「第五度挑戰選秀」！　太妍接下《QUEENDOM PUZZLE》主持棒

按摩師拿國中女友裸照炫耀　逼男同學拍脫衣道歉片！下場出爐

2隻阿金洗澡超委屈！頭靠頭討拍取暖：你也被你媽抓來～

纏上「往生被」王上菲傻誤認封鎖線　邱昊奇躺棺材被活埋當往生者

夜觀生態＋星海之美！東管處夜探三仙台　10人成團每晚出發

內餡夾了軟Q麻糬、濃郁花生醬！　超夯「福源花生雪糕」超商就有

政治熱門新聞

徐巧芯vs.許淑華民調　吳子嘉曝她贏很大

費鴻泰五連霸為何輸？　媒體人分析一點：正中徐巧芯下懷

蘇貞昌難過好友朱銘過世　「感謝他把一輩子的功夫奉獻給台灣」

誰來對決王世堅？　蔡正元點名藍營「這人」肯定贏

為何議會「偷拍」許淑華3年？　徐巧芯曝原因：有人先汙衊我

幻象故障20分鐘地面堅持走程序終墜海　監院糾正空軍航管缺失

「許淑華相簿」有續集！徐巧芯手上還握2案

女性教召首梯入營！5月8日桃園報到

徐巧芯批許淑華薪水小偷　律師揭內幕驚呼：徐一次得罪全部議員！

朱銘離世享壽85歲！　侯友宜「深感沉痛」：向大師致敬

朱銘輕生享壽85歲　民進黨：大師精神永存

郭台銘今專程拜訪他　陳以信送上8字

1200月票將上路　侯友宜嗆中央：3年2百億補貼一定不夠

研究指咖啡喝多恐引心臟衰竭？醫解答

更多熱門

相關新聞

1200月票將上路　侯友宜嗆中央：3年2百億補貼一定不夠

1200月票將上路　侯友宜嗆中央：3年2百億補貼一定不夠

新北市長侯友宜今（24）日主辦「基北北桃公共運輸合作發展論壇」，針對7月即將開辦的1200月票政策，他抨擊中央政府提供的3年2百億元補貼「一定不夠」，呼籲中央跟地方合作，把補貼延續下去，甚或提供更多補貼。

宴請藍議員喬議程助「選總統」？　侯友宜未否認：尊重議會

宴請藍議員喬議程助「選總統」？　侯友宜未否認：尊重議會

時力：新北治安崩壞　侯友宜震怒不能解決

時力：新北治安崩壞　侯友宜震怒不能解決

藍營批中央對新北槍擊案卸責　鄭運鵬：有本事就喊侯友宜不用負責

藍營批中央對新北槍擊案卸責　鄭運鵬：有本事就喊侯友宜不用負責

林右昌酸槍擊案市長在國外　侯友宜回擊了

林右昌酸槍擊案市長在國外　侯友宜回擊了

關鍵字：

國民黨侯友宜內政部林右昌行政院陳建仁2024總統大選2024

讀者迴響

熱門新聞

《嗨！營業中》無預警爆集體請辭

AV傳奇女優回歸！　神之乳暴動

Jennie「無罩戰服」一舉手辣噴鼻血

台中潑湯女出血　就醫診斷為「先兆性流產」

尤秋興唱一半痛揭「愛女」死訊！　哽咽對天喊話：非常想念祢

遭老婆婚變　鄭浩南「現身麵攤」近照網看呆

焦糖汪養出夢幻毛色　仙氣帥暈千人

台中潑湯女先兆性流產　婦產科醫師說話了

日本自殺森林掛滿飛機杯　原因曝光

林襄流量失靈丟代言！　李多慧一來台廠商態度秒變

快訊／國寶雕刻家朱銘「住處輕生亡」

飲料冰櫃驚見遺體　竟是猝死旅客

愛吃「國民早餐」！男大生4個月後慘洗腎　致病關鍵曝

八大女遭潑熱湯　T妹曝暴力討債SOP

水氣突襲！今有雨下波降8℃　連假天氣出爐

更多

最夯影音

更多
2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂
老婦無故推倒巷內機車！　被爆是慣犯...惡行引眾怒

老婦無故推倒巷內機車！　被爆是慣犯...惡行引眾怒

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

婦人誤把煙火當香點燃　火花亂噴→淡定插爐內

婦人誤把煙火當香點燃　火花亂噴→淡定插爐內

騙外國女友吃臭豆腐　咬到下秒變臉爆粗口

騙外國女友吃臭豆腐　咬到下秒變臉爆粗口

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面