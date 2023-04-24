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基北北桃1200月票將上路　侯友宜嗆中央：3年2百億補貼一定不夠

記者鄭佩玟／新北報導

新北市長侯友宜今（24）日主辦「基北北桃公共運輸合作發展論壇」，針對7月即將開辦的1200月票政策，他抨擊中央政府提供的3年2百億元補貼「一定不夠」，呼籲中央跟地方合作，把補貼延續下去，甚或提供更多補貼。

▲侯友宜出席2023基北北桃公共運輸合作發展論壇。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲侯友宜出席2023基北北桃公共運輸合作發展論壇。（圖／記者鄭佩玟攝）

侯友宜今天在「基北北桃公共運輸合作發展論壇」致詞表示，基北北桃合作平台今天藉著這場論壇，讓產官學彼此互相討論，對大台北地區運輸做好變化跟準備，提升運量跟品質。他指出，基北北桃人口有911萬，長住人口更有1千萬，藉著運輸串起大台北生活圈，帶動經濟、觀光、就學與就醫。

侯友宜指出，2018年跟台北市合作推動1280月票，得到民眾肯定，雙北要負責提升運量跟品質，共同補貼10億元，而這次再度提出1200月票，除了跨4個縣市，項目也從國道客運、雙北捷運、桃捷、UBike，預估運輸量會大幅提升，因此在負擔上，補貼可能超過10億元1倍以上

接著侯友宜話鋒一轉，稱中央必須要思考3年補貼2百億元夠不夠，「我看一定是不夠，一下就用掉」。他呼籲，希望中央把補貼延續下去，甚至提供更多補貼，因為如果中央政府多拿一些錢，基北北桃就能在人力、設備做更多補貼，做得更好，讓基北北桃今年7月份開辦1200月票時，做出更好的準備。

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