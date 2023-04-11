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監察院公布最新財產申報資料　陳菊、許宗力、黃榮村存款皆破千萬

▲監察院長陳菊。（資料照／記者林敬旻攝）

▲監察院長陳菊。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

監察院今（11日）公布監察院、考試院與司法院的部分人士的財產申報資料；其中監察院長陳菊存款1150萬9439元，比上次申報時增加了237萬7574元；司法院長許宗力存款1015萬6163元，比上次申報時增加了193萬2332元。另外考試院長黃榮村存款逾1675萬元，且與妻子擁有2筆美國洛杉磯的土地跟建物。

根據監察院11日發布的廉政專刊第205期公職人員財產申報表，陳菊2022年11月1日申報1筆宜蘭縣三星鄉土地、存款1150萬9439元、價額1萬5566元的台灣銀行受託信託財產專戶、累計已繳保險費折合新台幣645萬8011元。另陳菊有1筆宜蘭縣三星鄉土地、1筆高雄市苓雅區土地、1筆位在高雄市苓雅區的建物委託台灣銀行管理。

與2021年11月1日陳菊申報的資料相比，陳的存款從913萬1865元，增加了237萬7574元；陳菊當時申報的累計已繳保險費折合新台幣557萬8505，顯示這一年內陳繳了87萬9506元的保險費。

▲司法院長許宗力。（資料照／記者吳銘峯攝）

▲司法院長許宗力。（資料照／記者吳銘峯攝）

許宗力方面，他2022年11月1日申報與妻子名下有嘉義縣民雄鄉、台北市大安區、文山區共9筆土地、4筆台北市文山區建物、1筆馬自達汽車、存款1015萬6163元、累積已繳保險費折合新台幣1354萬7459元。另許宗力有7筆土地、3筆建物委託第一商業銀行管理。

與2021年11月1日許宗力申報的資料相比，當時陳申報2筆汽車，分別為妻子名下的馬自達與在他名下的TOYOTA，不過2022年的申報資料未見該筆TOYOTA。許宗力存款部分，從822萬3804元，增加了193萬2332元；2021年申報的累計已繳保險費折合新台幣1202萬345元，顯示1年內許繳了元152萬7114元的保險費。

▲考試院長黃榮村。（資料照／記者湯興漢攝）

▲考試院長黃榮村。（資料照／記者湯興漢攝）

黃榮村部分，其2022年11月1日申報與妻名下共有4筆土地（包含2筆美國洛杉磯土地）、5筆建物（其中2筆位在美國洛杉磯）、1筆汽車、存款1675萬3907元、價額4670元的台灣銀行受託信託財產專戶、投資「百醫醫材科技股份有限公司」100萬元。另外黃榮村有1筆彰化縣田中鎮土地委託台灣銀行管理。

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陳菊許宗力黃榮村洛杉磯監察院財產申報

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