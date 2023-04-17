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「騷貨也能爬枕頭山」！美女律師開酸小三：該不是雞吧？

▲李怡貞氣到調高信用卡額度。（圖／翻攝自Facebook／女人大律師李怡貞 ）

▲李怡貞看似針對近來熱門「小三」和「登山」話題發表自己的看法。（圖／翻攝自Facebook／女人大律師李怡貞 ）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

對於近來熱門的「小三」和「登山」一事，美女律師李怡貞在臉書發表看法，全文雖未點名誰，但充分展現了「說話的藝術」，沒有半句髒話、也沒指名，卻句句直擊要害，讓網友看完笑回「大律師，您說話很到位呢」。

李怡貞今（17 ）日在臉書粉專「女人大律師李怡貞」發文開撕小三，雖未指名道姓，但表示「之前登山圈在細究關關八千無氧最速的爭議時，大家都很有格調的不把她跟人夫的外遇八卦扯在一起談，以免讓她抓話柄說霸凌說打壓，可是當時真的太高估關關的人品，她依然亂拳亂出，但打別人總都還會順便打臉自己，無一例外。」

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李怡貞開酸表示，「大家開始自我懷疑是不是遇到神經病了，有沒有必要浪費生命在此等會自我分裂的單細胞無腦生物上，她真的會分裂，網路上搞分身乏術。於是大家都各自去忙生命中有意義的事，就算後來看到關關起立蹲下M字W字的極限瑜珈照片，吐個兩天也不想再講了。」

她並開砲指出，「職業無貴賤，要爬山，沒有規定爬枕頭山的騷貨不能爬，只是妳不要講妳無氧最速，搞得自己跟復仇者聯盟成員一樣，大家不會有意見。」「無辜可憐弱女子，素顏娓娓道來各種憋屈，可惜影片真的剪接的有夠爛，倒是成功完美呈現造作矯情。」

最後更是幽默引《詩經·國風·周南》的第一篇「關關雎鳩，在河之洲」、「妳到底是誰？妳是關關？還是雎鳩？總應該不是雞吧。」暗諷技能開得滿滿，最後還附上一隻雞的圖片。

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