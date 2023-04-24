　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／批週刊偷拍侵犯隱私卻盜圖打廣告　雞排妹要賠1.5萬

▲雞排妹：「台灣這邊還在吵我要最便宜的台灣雞蛋。」（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）

▲雞排妹鄭家純被週刊指控盜圖打廣告，判賠1萬5000元確定。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）

記者黃哲民／台北報導

「雞排妹」鄭家純前年（2021年）夜會一名保時捷男，被《鏡週刊》跟拍報導，雞排妹批《鏡週刊》侵犯隱私與肖像權，卻被抓包她從報導影片截圖格放，上傳自己IG並以箭頭對話框對著包包露出的面膜外盒，要粉絲「猜猜這一盒是什麼」，《鏡週刊》告雞排妹盜圖打廣告侵害著作權、索賠10萬元，智慧財產及商業法院認定雞排妹擅自重製他人攝影著作，用於商業用途又沒標示照片出處，判她須賠1萬5000元確定。

《鏡週刊》於2021年7月14日，以《新歡已有未婚妻》為題，報導跟拍雞排妹鄭家純（已改名鄭采勻）夜會保時捷男2天的系列圖文，雞排妹事後否認當小三，保時捷男公開向雞排妹道歉，自稱多年來維持「開放式交往關係」、沒有正宮更沒未婚妻，而被稱為保時捷男未婚妻的女子也向雞排妹道歉，表示「我是（保時捷男）未婚妻的部分並非事實」。

雞排妹藉此痛批《鏡週刊》的跟拍報導侵犯她的隱私權與肖像權，但同月22日卻被發現，她在個人IG上傳一張取自《鏡週刊》報導內容的影片截圖，格放後留下自己左手拉著旅行箱的背影，並後製1個箭頭對話框指著旅行箱上疊放的一個包包，要粉絲「猜猜這一盒是什麼」。

原來圖中包包的袋口露出一盒物品，雞排妹稍後PO文揭曉這是某品牌面膜。發行《鏡週刊》的精鏡傳媒公司認為雞排妹擅自盜圖重製，藉此為面膜產品打廣告，侵害攝影著作重製權與姓名表示權，提告要求雞排妹賠償10萬元並公開道歉。

雞排妹辯稱本案所用新聞照片沒原創性，截圖僅為「不重要、非精華及非核心部分」，佔原圖比例很低，更沒做商業用途，而是分享個人穿搭小物心得，屬於合理使用，加上許多媒體跟進報導，大家都知這些圖像來自《鏡週刊》，她使用這張截圖是以「反諷、自嘲」方式，抗議《鏡週刊》偷拍侵犯她隱私權與肖像權。

智產商業法院一審認定，本案新聞圖片具有原創性，並非任何人用同樣攝影器材站在相同位置就能拍攝，影像呈現雞排妹與保時捷男在地下停車場手牽手背影，容貌沒入鏡，未侵犯肖像權，但雞排妹截圖格放加上對話框及後續用法，的確是商業用途，雞排妹雖裁切掉照片右側的保時捷男，剩下自己身影，仍使用單張圖片50%。

一審據此認定，雞排妹本案截圖重製不屬於合理使用範圍，更沒註明圖片出處，影響《鏡週刊》之後繼續使用這張圖片的經濟價值，雞排妹的抗辯顯然忽略著作財產權的特性，判她應賠償1萬5000元，但不必公開道歉。

雞排妹上訴智財商業法院二審，聲稱本案照片是記者偷拍、用來炒作八卦話題，毫無構圖美感，任何人在同樣瞬間所拍照片相差無幾，「沒有任何著作價值」，她也沒替這家面膜產品代言，截圖單純善意分享而非用於營利，不違反社會使用慣例，可省略註明圖片出處。

法官認為本案《鏡週刊》記者刻意構圖將雞排妹與保時捷男手牽手的畫面置於照片中央，並讓左邊「飯店HOTEL」橘底白字入鏡，讓讀者知道拍攝地點在飯店停車場，且感受到2人愉快進入飯店的氛圍，完整捕捉新聞事件的瞬間，的確具有原創性，受《著作權法》保障。

法官指雞排妹本案未經授權就重製《鏡週刊》新聞圖片，PO文時正值這個面膜品牌辦促銷活動，雞排妹IG粉絲超過95萬人、具有高人氣，即使跟面膜廠商無商業合作關係，雞排妹此舉仍有推銷意味並產生宣傳效益，已屬商業用途，加上沒註明出處，用法也毫無反諷、自嘲性質，不構成合理使用而免責情形。

但法官考量《鏡週刊》本案照片潛在市場或現在價值，不因雞排妹侵權行為受太大影響，據此駁回雞排妹的上訴，仍判她須賠償1萬5000元，全案確定。雞排妹反控精鏡傳媒公司本案報導的偷拍行為，侵犯她隱私權與肖像權，求償精神慰撫60萬元，一審認為雞排妹是公眾人物在公開場合被跟拍，報導內容也非全無公益性，判她敗訴，雞排妹已上訴二審審理中。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
潑湯女先兆性流產　閨蜜怒「孩子沒了」！婦產科醫說話了
LIVE／害死2少女起底冷血金毛男 　潑湯女傳流產！ 閨蜜怒
害死2少女！金毛男遭壓地上銬　傳播妹嚇壞蹲床邊
新店2少女「交疊陳屍摩鐵」　同住男被逮喊：認識一周
士林驚世媳虐死公公　判5年定讞
大片雲系通過！北部下大雨　放晴時間曝
夫癌逝「小姊弟車禍慘死」　媽20萬修復費付不出淚崩
獨／雞排妹挨告又敗！　判賠金額曝
潑湯女「先兆性流產」！　姊妹怒轟：算酸民的嗎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

摩鐵狂歡5hrs！同住男見「2少女暴斃」嚇壞…曝：群組花錢叫來的

台中潑湯女先兆性流產　閨蜜怒「孩子沒了」！婦產科醫曝機率

陪聊到暈船！她獻身人夫「愛了太累不愛心碎」　下場超慘

2度開毒趴害死2少女！冷血金毛男遭壓地上銬　傳播妹嚇壞蹲床邊

開毒趴狂歡！新店2少女「交疊陳屍摩鐵」　同住男被逮喊：認識一周

能高罹難領隊仍無法回家！雲層厚原機折返　詹喬愉加入搜救

檢察長人事謠言滿天飛 劍青檢改發聲明

1年半走3個…夫肝癌逝世「兒女車禍亡」！媽20萬修復費付不出淚崩

獨／批週刊偷拍侵犯隱私卻盜圖打廣告　雞排妹要賠1.5萬

23個水溝蓋一夜蒸發！花蓮男奔百里行竊　7天後乖乖交贓物投案

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

老婦無故推倒巷內機車！　被爆是慣犯...惡行引眾怒

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

婦人誤把煙火當香點燃　火花亂噴→淡定插爐內

騙外國女友吃臭豆腐　咬到下秒變臉爆粗口

廁所練舞「只有我不會？」　肢體不協調跳起來笨笨的

67歲周潤發「賭神→跑步王」！　約吳君如爬山...她笑喊：好緊張

國寶雕刻家朱銘辭世享壽85歲　投身藝術70年《太極》成絕響

把23元食物變670萬！　完美呈現擺盤的重要性

誤信投資詐騙2800萬飛了！　退休會計師堅持再匯478萬

摩鐵狂歡5hrs！同住男見「2少女暴斃」嚇壞…曝：群組花錢叫來的

台中潑湯女先兆性流產　閨蜜怒「孩子沒了」！婦產科醫曝機率

陪聊到暈船！她獻身人夫「愛了太累不愛心碎」　下場超慘

2度開毒趴害死2少女！冷血金毛男遭壓地上銬　傳播妹嚇壞蹲床邊

開毒趴狂歡！新店2少女「交疊陳屍摩鐵」　同住男被逮喊：認識一周

能高罹難領隊仍無法回家！雲層厚原機折返　詹喬愉加入搜救

檢察長人事謠言滿天飛 劍青檢改發聲明

1年半走3個…夫肝癌逝世「兒女車禍亡」！媽20萬修復費付不出淚崩

獨／批週刊偷拍侵犯隱私卻盜圖打廣告　雞排妹要賠1.5萬

23個水溝蓋一夜蒸發！花蓮男奔百里行竊　7天後乖乖交贓物投案

包・開箱／細看凱特王妃愛牌「Grace Han情書包」！王文洋千金創造優雅時尚

田馥甄吃義大利麵遭陸封殺！「1年後爆解禁」　受邀上超夯陸綜再掀戰

客庄小旅行　台東鹿野地區油桐花正值花期

摩鐵狂歡5hrs！同住男見「2少女暴斃」嚇壞…曝：群組花錢叫來的

直升機旁自拍遭「螺旋槳葉片爆頭」　印度官員當場死亡

超危險！婦人騎機車闖平交道「卡住」　太魯閣司機暴怒罵人

台南必訪鬆餅搬新家了！抹茶牛奶炸出迷人苦韻、藍莓乳酪是搶手貨

肉量爆多才80元！羅東夜市排隊當歸羊肉湯　真材實料肉量撲好撲滿

【廣編】電通行銷傳播集團倡議成立永續行銷聯盟　推動美好創意落實低碳行銷

Jennie「粉色戰袍」銷魂鏤空洩美胸！BLACKPINK音樂節一套比一套辣

社會熱門新聞

快訊／國寶雕刻家朱銘「住處輕生亡」

八大女遭潑熱湯　T妹曝暴力討債SOP

台中潑湯女出血　就醫診斷為「先兆性流產」

救護車翻落田間！癌末男送醫不治

即／西門町國賓影城旁暗夜火警　

快訊／機車騎上國道！　半小時走8公里

美食街老闆推倒員工！竟是子對母動粗

新店2少女身體慘白亡　高大成曝關鍵

2少女陳屍摩鐵！男又找傳播妹開房

八大妹遭潑熱湯！他嗆「打女人干你們屁事」

遭熱湯潑臉重傷！八大女首度發聲了

救護車停車讓行人！消防局回應了

國寶級大師朱銘自宅輕生亡　字條僅寫4個字

新店汽旅雙屍　房內發現K他命粉末

更多熱門

相關新聞

籃球球星不雅片遭偷錄　惡男二審判刑

籃球球星不雅片遭偷錄　惡男二審判刑

台灣職業籃球某球星，2020年向警方報案，宣稱自己的不雅影片遭人偷錄後，被人勒索。檢警循線查出男子余啟豪經營色情網站，販售31名男子露臉視訊自慰片，包括多名籃球員，甚至還有多人未滿18歲。一審將余男判刑2年10月，案件上訴二審，高等法院19日加重改判有期徒刑3年。

住台北旅館　過3個月「流出偷拍片」她氣炸

住台北旅館　過3個月「流出偷拍片」她氣炸

保險業務員偷拍工讀生裙底！多女受害

保險業務員偷拍工讀生裙底！多女受害

炒飯妹自曝遭偷拍　收過精液飲料

炒飯妹自曝遭偷拍　收過精液飲料

SHOW GIRL手插腰訓斥偷拍男！他刪照鞠躬道歉

SHOW GIRL手插腰訓斥偷拍男！他刪照鞠躬道歉

關鍵字：

盜圖著作權偷拍隱私權肖像權公眾人物

讀者迴響

熱門新聞

Jennie「無罩戰服」一舉手辣噴鼻血

AV傳奇女優回歸！　神之乳暴動

《嗨！營業中》無預警爆集體請辭

尤秋興唱一半痛揭「愛女」死訊！　哽咽對天喊話：非常想念祢

遭老婆婚變　鄭浩南「現身麵攤」近照網看呆

焦糖汪養出夢幻毛色　仙氣帥暈千人

林襄流量失靈丟代言！　李多慧一來台廠商態度秒變

日本自殺森林掛滿飛機杯　原因曝光

快訊／國寶雕刻家朱銘「住處輕生亡」

八大女遭潑熱湯　T妹曝暴力討債SOP

台中潑湯女出血　就醫診斷為「先兆性流產」

飲料冰櫃驚見遺體　竟是猝死旅客

水氣突襲！今有雨下波降8℃　連假天氣出爐

蟒蛇抓蛇獴！整家族出動「吞噬外敵」

井上雄彥提「CHINA」　陸網怒：故意的

更多

最夯影音

更多
2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂
老婦無故推倒巷內機車！　被爆是慣犯...惡行引眾怒

老婦無故推倒巷內機車！　被爆是慣犯...惡行引眾怒

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

婦人誤把煙火當香點燃　火花亂噴→淡定插爐內

婦人誤把煙火當香點燃　火花亂噴→淡定插爐內

騙外國女友吃臭豆腐　咬到下秒變臉爆粗口

騙外國女友吃臭豆腐　咬到下秒變臉爆粗口

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面