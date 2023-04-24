獨／批週刊偷拍侵犯隱私卻盜圖打廣告　雞排妹要賠1.5萬

▲雞排妹鄭家純被週刊指控盜圖打廣告，判賠1萬5000元確定。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）

記者黃哲民／台北報導

「雞排妹」鄭家純前年（2021年）夜會一名保時捷男，被《鏡週刊》跟拍報導，雞排妹批《鏡週刊》侵犯隱私與肖像權，卻被抓包她從報導影片截圖格放，上傳自己IG並以箭頭對話框對著包包露出的面膜外盒，要粉絲「猜猜這一盒是什麼」，《鏡週刊》告雞排妹盜圖打廣告侵害著作權、索賠10萬元，智慧財產及商業法院認定雞排妹擅自重製他人攝影著作，用於商業用途又沒標示照片出處，判她須賠1萬5000元確定。

《鏡週刊》於2021年7月14日，以《新歡已有未婚妻》為題，報導跟拍雞排妹鄭家純（已改名鄭采勻）夜會保時捷男2天的系列圖文，雞排妹事後否認當小三，保時捷男公開向雞排妹道歉，自稱多年來維持「開放式交往關係」、沒有正宮更沒未婚妻，而被稱為保時捷男未婚妻的女子也向雞排妹道歉，表示「我是（保時捷男）未婚妻的部分並非事實」。

雞排妹藉此痛批《鏡週刊》的跟拍報導侵犯她的隱私權與肖像權，但同月22日卻被發現，她在個人IG上傳一張取自《鏡週刊》報導內容的影片截圖，格放後留下自己左手拉著旅行箱的背影，並後製1個箭頭對話框指著旅行箱上疊放的一個包包，要粉絲「猜猜這一盒是什麼」。

原來圖中包包的袋口露出一盒物品，雞排妹稍後PO文揭曉這是某品牌面膜。發行《鏡週刊》的精鏡傳媒公司認為雞排妹擅自盜圖重製，藉此為面膜產品打廣告，侵害攝影著作重製權與姓名表示權，提告要求雞排妹賠償10萬元並公開道歉。

雞排妹辯稱本案所用新聞照片沒原創性，截圖僅為「不重要、非精華及非核心部分」，佔原圖比例很低，更沒做商業用途，而是分享個人穿搭小物心得，屬於合理使用，加上許多媒體跟進報導，大家都知這些圖像來自《鏡週刊》，她使用這張截圖是以「反諷、自嘲」方式，抗議《鏡週刊》偷拍侵犯她隱私權與肖像權。

智產商業法院一審認定，本案新聞圖片具有原創性，並非任何人用同樣攝影器材站在相同位置就能拍攝，影像呈現雞排妹與保時捷男在地下停車場手牽手背影，容貌沒入鏡，未侵犯肖像權，但雞排妹截圖格放加上對話框及後續用法，的確是商業用途，雞排妹雖裁切掉照片右側的保時捷男，剩下自己身影，仍使用單張圖片50%。

一審據此認定，雞排妹本案截圖重製不屬於合理使用範圍，更沒註明圖片出處，影響《鏡週刊》之後繼續使用這張圖片的經濟價值，雞排妹的抗辯顯然忽略著作財產權的特性，判她應賠償1萬5000元，但不必公開道歉。

雞排妹上訴智財商業法院二審，聲稱本案照片是記者偷拍、用來炒作八卦話題，毫無構圖美感，任何人在同樣瞬間所拍照片相差無幾，「沒有任何著作價值」，她也沒替這家面膜產品代言，截圖單純善意分享而非用於營利，不違反社會使用慣例，可省略註明圖片出處。

法官認為本案《鏡週刊》記者刻意構圖將雞排妹與保時捷男手牽手的畫面置於照片中央，並讓左邊「飯店HOTEL」橘底白字入鏡，讓讀者知道拍攝地點在飯店停車場，且感受到2人愉快進入飯店的氛圍，完整捕捉新聞事件的瞬間，的確具有原創性，受《著作權法》保障。

法官指雞排妹本案未經授權就重製《鏡週刊》新聞圖片，PO文時正值這個面膜品牌辦促銷活動，雞排妹IG粉絲超過95萬人、具有高人氣，即使跟面膜廠商無商業合作關係，雞排妹此舉仍有推銷意味並產生宣傳效益，已屬商業用途，加上沒註明出處，用法也毫無反諷、自嘲性質，不構成合理使用而免責情形。

但法官考量《鏡週刊》本案照片潛在市場或現在價值，不因雞排妹侵權行為受太大影響，據此駁回雞排妹的上訴，仍判她須賠償1萬5000元，全案確定。雞排妹反控精鏡傳媒公司本案報導的偷拍行為，侵犯她隱私權與肖像權，求償精神慰撫60萬元，一審認為雞排妹是公眾人物在公開場合被跟拍，報導內容也非全無公益性，判她敗訴，雞排妹已上訴二審審理中。