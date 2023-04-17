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炒飯妹也遭偷拍「噁男衝廁所打手槍」　怒揭收過精液飲料

記者黃翊婷／綜合報導

台北市南港展覽館14日發生Show Girl遭偷拍案件，相關影片在網路上引發熱議。「炒飯妹」林彤昨日（16日）晚間在臉書發文表示，影片中的正義姐是她的朋友，她自己也曾在展場遭遇性騷擾，例如下班後遭跟蹤、偷拍者跑到廁所打手槍，甚至收到「精液飲料」，「這樣知道，我們為什麼除了洗手間之外，休息時間哪裡都不會亂跑的原因了吧！」

▲「炒飯妹」林彤。（圖／取自林彤IG）

▲林彤。（圖／取自林彤IG）

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一名Show Girl14日在台北市南港展覽館的「國際車用電子展」工作，卻遭到男子偷拍裙底風光，氣得上前要求刪除照片，對方也兩度鞠躬道歉。雖然警方事後並未接到報案，但相關影片在網路上發酵，掀起網友熱烈討論。

▲14日南港展覽管發生一起Show Girl疑遭偷拍裙底風波，該女霸氣要求對方刪除否則提告。（圖／記者張君豪翻攝）

▲Show Girl要求偷拍者刪照片並道歉。（圖／記者張君豪翻攝）

對此，近期爆紅的「炒飯妹」林彤16日晚間在臉書發文表示，影片中的正義姐是她的朋友，然而，展場偷拍的新聞出現後，「模仿犯變態」卻變得更多了，她自己也曾親身經歷性騷擾，或者耳聞一些經典的誇張事件，例如下班後遭跟蹤、偷拍者得手後跑去廁所打手槍、當面遭調戲「X妳一定很爽」、喝過的飲料杯被撿走使用，甚至有粉絲會送「精液飲料」，「這樣知道，我們為什麼除了洗手間之外，休息時間哪裡都不會亂跑的原因了吧！請大家帶上禮貌，尊重工作，維護良好逛展環境！謝謝。」

林彤分享的7個案例如下：

1、光明正大跟蹤妳
這是很多女孩都會遇過的！不靠近妳不罷休！我自己也有遇過，某次下班跟SG好友要一起走去吃飯，展場都還沒離開，殺出一個人，瘋狂跟我告白！沿路一直說他最近的事，公司、家裡、心情等等，喝斥也沒用，甚至動手想觸碰我們！情急之下，我們衝到一群男生中勾手裝熟請他們解圍！

2、偷拍之後廁所打手槍
這是我的親身經歷！某次工作廠商去上廁所，看到有一個變態直接在廁所看著相機畫面，光明正大在小便池那邊打手槍，相機畫面都是放大女生某些部位的偷拍照片！廠商嚇到傻眼，我們直接請廠商帶警衛到男廁門口堵人刪照片！

3、裙底風光拍攝
新聞上發生的偷拍裙底事件，其實常常發生，雖然大家都會穿安全褲，但就是有一些人用僥倖心態賭會不會有人沒穿安全褲，主持時，我都不會讓SG、Dancer 太靠近舞台邊！

4、當面不禮貌的話語
就像今天！有變態當著我們幾個女生的面，在一旁瘋狂盯著一個女孩，說出「X妳一定很爽」！我們當場發飆太過分！還有一個一直很有名的怪阿伯！新招是，拿現金、金戒指瘋狂在現場展示，在我們面前、民眾面前……還有一個自製紙袋（如下圖），太扯！

「炒飯妹」林彤表示曾遭粉絲當面說些不禮貌的話騷擾。（圖／翻攝自Facebook／一念逆轉林彤）

▲林彤分享在展場遇到的性騷擾事件。（圖／翻攝自Facebook／一念逆轉林彤）

5、趁亂鹹豬手
PG、SG比較常會遇到這樣的狀況，有一些變態，就是喜歡在混亂的狀況之下亂摸妳身體任何地方，因為當下混亂人多，要抓也不是那麼好抓。

6、撿飲料杯
展場中，休息時間如果要丟垃圾時，真的有一些變態會去撿SG喝過的飲料杯，有些就會當場接觸，有一些則是會帶回家。

7、送怪東西
之前有講到，我們會收到粉絲送的精液飲料，其實真的常常發生，所以對於展場中工作的主持人也好，SG也好，液態的飲料類通常都是一律不收的，容易打開的包裝也不會收，雖然說善良的粉絲一定有，但帶著惡意的也不少！

「展場變態模仿犯」 不知道大家昨天有沒有看新聞？ 展場變態偷拍sg結果被洗臉抓包! 那個正義姐就是我朋友，我們常常會在展場工作 因為昨天的事情很大，可能很多觀眾們不知道展場主持S...

一念逆轉 林彤發佈於 2023年4月16日 星期日

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