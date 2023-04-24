1年半走3個…夫肝癌逝世「兒女車禍亡」！媽20萬修復費付不出淚崩

記者唐詠絮、戴若涵／彰化報導

彰化縣線西鄉草豐路、和線路路口19日發生一起奪命車禍！一對謝姓姊弟騎機車行經該路段時，與白色貨車發生碰撞，2人當場失去生命跡象，經緊急送醫搶救仍宣告不治。謝母指出，謝父一年多前才因肝癌去世，如今謝家姊弟又因車禍逝世，需要遺體修復等費用20多萬元，令她無力負荷，急需外界伸出援手。

▲彰化嚴重車禍，謝姓姊弟當場失去生命跡象。（圖／民眾提供）

回顧整起事發經過，19日近中午11時56分，20歲謝姓弟弟騎車載21歲姊姊行經有閃光紅黃燈的事故路段時，因不明原因與白色貨車發生碰撞，由於撞擊力道猛烈，2人當場噴飛，頭部受有嚴重外傷，失去生命跡象，而機車則是起火燃燒。

警消獲報到場處理，發現何姓白色貨車女駕駛已自行脫困，無明顯外傷，坐在路邊，僅自述肢體疼痛，人無大礙，但謝姓姊弟傷勢嚴重，隨即施救並將人送往醫院搶救，但人仍因傷勢過重，宣告不治。

▲姊弟車禍雙亡，彰化媽曝「爸爸一年半前才過世」心碎。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

謝母心碎透露，謝父一年半年才因肝癌去世，兒子完全沒有手藝，只得在朋友的協助下，從零開始學習，接起父親的修車行事業，女兒有空時也會一起幫忙，表示姊弟倆感情非常好，一下子帶走2個孩子，令她感到相當無法接受。

謝母表示，女兒在彩券行上班，一年半前也曾發生車禍手斷掉，為此開了3次刀，因此沒辦法騎車，都是由弟弟載，2人如今都因車禍身亡，一家5口如今只剩她與大兒子相依為命，令人鼻酸。

謝母指出，姊弟倆還分別受有眼眶凹陷、腦漿溢出、骨盆碎裂等嚴重外傷，需要進行遺體修復，修補費用加上喪葬費需要20多萬元，也令家中經濟頓時陷入困境，一方面懇求車禍目擊者協助釐清真相，一方面也急需外界伸出援手。