內餡夾了軟Q麻糬、濃郁花生醬！　超夯「福源花生雪糕」超商就有

▲福源花生雪糕冰超商也買得到。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

花生控快衝超商搶吃！有超商首度開賣新竹老字號品牌「福源花生醬」的超人氣「夾心雪糕」，選用招牌花生醬製成2款雪糕，每一口不僅都能吃到花生顆粒，再分別搭配花生醬、軟Q麻糬增添口感，罪惡爆表，即日起正式上市。

▲一共有2款花生雪糕選擇。

看準夏日冰品商機，OK mart首度開賣超人氣「福源花生夾心雪糕」，內餡是咬得到顆粒的花生軟醬夾心，搭配外層花生脆皮，大口咬下有著濃濃花生香，超級滿足，另一款「福源花生麻糬雪糕」則是花生牛奶雪糕中間夾入軟Q麻糬，咀嚼控肯定會愛，即日起於全門市正式開賣。

▲COLD STONE最新聯名冰品開吃。（圖／記者蕭筠攝）

另，COLD STONE近日則驚喜找來超可愛人氣IP「來貘」首度聯手出擊，強勢推出最新冰品「來貘生乳酪」，嚴選來自荷蘭高達乳酪磨碎後製成「生乳酪冰淇淋」，接著拌入一顆顆乳酪丁、鮮奶油，打造濃郁乳酪滋味，最後撒上OREO碎塊增添口感，口感鹹甜好吃，脆餅部分也特意搭配極黑脆餅，呈現來貘專屬色系，而且還有超Q來貘杯身、專屬插卡，通通可愛到不行，肯定要搶打卡一波。

加碼還有人氣芋頭牛奶冰升級成3倍芋的「芋芋超載了」，是芋頭牛奶冰淇淋拌入吃得到芋頭塊的大甲芋泥、酥脆餅乾，接著撒上軟Q小芋圓，一杯就能吃到芋泥、芋頭、芋圓的3種口感，即日起至6月15日限定開吃。