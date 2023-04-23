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超夯「哈密瓜漂浮汽水冰淇淋」來了！清爽微甜必吃　超商獨家販售

▲▼7-11獨家開賣季節限定「LOTTE爽冰淇淋－哈密瓜漂浮汽水」。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11獨家開賣季節限定「LOTTE爽冰淇淋－哈密瓜漂浮汽水」。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）

記者周姈姈／綜合報導

天氣熱當然要吃冰！就有超商獨家開賣季節限定「哈密瓜漂浮汽水冰淇淋」，清爽又帶點微甜的滋味，是初夏必嚐的滋味；同步還有2款新品「西瓜風味造型冰棒」與「蘋果鳳梨風味方塊冰棒」，且超商指定冰品即日起可享任選2件8折、5件75折優惠，趕快把握便宜吃。

7-11獨家開賣季節限定「LOTTE爽冰淇淋－哈密瓜漂浮汽水」，打開就能看見超Q淡綠色螺旋圖案，還會飄出淡淡的哈密瓜香，吃起來帶有不同大小冰晶口感，層次非常豐富，即日起至5/16止可搭配「冰品博覽會」優惠，任選2件8折、5件75折。

▲▼7-11獨家開賣季節限定「LOTTE爽冰淇淋－哈密瓜漂浮汽水」。（圖／記者周姈姈攝）

▲冰淇淋外觀超療癒。

喜歡水果口味的冰品也一定要嚐外觀可愛爆表的「LOTTE Big西瓜風味冰棒」，以西瓜汁製成冰棒，西瓜籽則是巧克力，超級適合熱天來一支，另一款則是「LOTTE蘋果鳳梨風味方塊冰棒」，特殊俄羅斯方塊造型，一支吃得到清爽鳳梨與蘋果風味；這2款新品同樣可享任選2件8折、5件75折。

▲▼7-11獨家開賣西瓜冰棒、方塊冰棒。（圖／記者周姈姈攝）

▲「LOTTE Big西瓜風味冰棒」西瓜籽是巧克力。

▲▼7-11獨家開賣西瓜冰棒、方塊冰棒。（圖／記者周姈姈攝）

▲「LOTTE蘋果鳳梨風味方塊冰棒」方塊造型就像是水果切片，一支能吃到清爽鳳梨、蘋果風味。

麥當勞去年首度把人氣漢堡「麥香魚」搬到早餐時段，並加碼推出美味加倍的「雙層麥香魚」，而「雙層麥香魚」近日終於等到回歸消息了，選用蒸的麵包搭配雙層100%真鱈魚，再淋上酸甜塔塔醬、1／2片切達起司，大口咬下滿足爆表，4/19至5/23限時搶吃。

▲▼麥當勞早餐期限限定吃「雙層麥香魚」。（圖／業者提供）

▲麥當勞「雙層麥香魚」回來了。（圖／麥當勞提供）

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