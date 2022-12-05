2山老鼠騎機車竊47公斤肖楠木　警埋伏攔查1落網1逃逸

▲2名山老鼠共騎機車潛入新竹國有林班地竊取肖楠木，12月1日深夜遭保警埋伏查獲，逮捕楊姓嫌犯，另名騎車共犯卻趁夜黑逃逸。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

2名山老鼠共騎機車進入新竹尖石鄉國有林班地竊取貴重肖楠木，保七總隊第五大隊員警12月1日深夜在林道埋伏，當場查獲楊姓嫌犯及47公斤的肖楠木，不過，另一名嫌犯趁夜黑逃逸，警方全力追緝中，全案依違反森林法、竊盜罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

保第七總隊第五大隊12月1日17時，接獲林務局新竹林區管理處通報，有山老鼠竊取森林產物，隨即派員前往新竹水田林道查緝，並在林道中埋伏，於深夜23時攔截到該部機車，當場逮捕被載的楊姓嫌犯，但騎車綽號「阿忠」的犯嫌，趁夜黑逃匿無蹤，警方正全力循線追緝中。

警方初步調查，綽號「阿忠」的男子夥同楊嫌，騎乘重機車進入新竹縣尖石鄉水田林道竹東事業區140林班地內竊取重達47公斤，市價近５萬元的肖楠木，分別裝在麻布袋及黑色塑膠袋中，塞滿機車前置物踏板，遭埋伏員警攔查起獲珍貴肖楠木16塊及殘材1包，並查扣手鋸、頭燈、鍊條等犯罪工具，全案依違反森林法、竊盜罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

▲▼2名山老鼠共騎機車潛入新竹國有林班地竊取肖楠木，12月1日深夜遭保警埋伏查獲，逮捕楊姓嫌犯，另名騎車共犯卻趁夜黑逃逸。（圖／記者蔡文淵翻攝）