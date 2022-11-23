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社會 社會焦點 保障人權

山老鼠濫砍2200公斤肖楠木　見警察還想跑「車卡溪床」慘了

記者蔡文淵、郭玗潔／苗栗報導

保七總隊於11月21日14時在大安溪溪床發現一輛無牌拼裝吉普車，車後使用帆布覆蓋，看到警方還加速逃逸，經警方包夾，讓吉普車受困於溪邊只能就範。警方發現，該車帆布下藏了3根貴重肖楠木，重量達2200多公斤，粗估價值約31萬餘元，當場查扣木材、吉普車等物，並循線追查賴姓嫌犯及其可能同夥，全案依違反森林法、刑法竊盜罪移送苗栗地檢署偵辦。

▲保七總隊在大安溪查到山老鼠盜伐2200多公斤的肖楠木。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲保七總隊在大安溪查到山老鼠盜伐2200多公斤的肖楠木。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

警政署保七總隊與林務局東勢林區管理處組合人力，至大安溪上游林班地執行深山特遣勤務，於11月21日14時許，在大安溪事業區第84林班地日向溪口溪床，發現一部疑似載運木頭無牌拼裝車，隨即喝令其停車並發動攔查，嫌犯卻不聽勸告，並加速向上游逃逸，但仍遭警方包夾，讓該吉普車受困於溪邊就逮。

▲保七總隊在大安溪查到山老鼠盜伐2200多公斤的肖楠木。（圖／記者蔡文淵翻攝）

經警方檢視吉普車上以帆布包覆的3根木材，並經由林管處人員辨識後，確認為貴重肖楠木，重量2200多公斤，粗估價值約31萬餘元。警方當場查扣賴姓嫌犯所駕駛的無牌拼裝吉普車1部、手機1部、鏈鋸1台等犯案工具及3根貴重肖楠木，並循線追查賴姓嫌犯及其可能同夥，全案將依違反森林法、刑法竊盜罪移送苗栗地檢署偵辦。

保七總隊呼籲，森林具有涵養水土重要功能，也是全民共有的珍貴資產，大家都應珍視及維護資源的永續，破壞山林者將被嚴懲嚴辦，依據森林法第52條規定可處1至7年徒刑，如為盜伐貴重木加重刑期2分之1，併科1百萬以上2千萬以下罰金。民眾若發現有人破壞山林，請逕向保七總隊轄下第4至第9大隊或林務局「山老鼠雷達站」LINE平台或0800-000-930(救山林專線)反映。

▲保七總隊在大安溪查到山老鼠盜伐2200多公斤的肖楠木。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲保七總隊在大安溪查到山老鼠盜伐2200多公斤的肖楠木。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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