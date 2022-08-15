保七警聽出「台灣畫眉」叫聲　揪出飼主是竊牛樟山老鼠

記者蔡文淵／苗栗報導

保七總隊第五大隊員警在勤務中聽聞鳥類的特殊叫聲，憑專業即辨識出此叫聲為保育類鳥類「台灣畫眉」，向法院聲請搜索票營救被關養虐待的台灣畫眉，並在搜索過程中發現，嫌犯原來也是山老鼠，在住處內查扣國有貴重木牛樟1批及鳥類誘捕籠等獵具1批。

▲保七員警聽聞特殊鳥叫聲，救出被關養的保育類台灣畫眉鳥，並破獲山老鼠盜伐牛樟木。（圖／記者蔡文淵翻攝）

警方調查，張姓嫌犯先前去新竹縣山區打工除草時，發現牛樟氣味芬香，即藉機搬運回家藏放，重量共211公斤，另因張嫌喜愛「台灣畫眉」清亮叫聲，故使用不當獵具誘捕籠，獵捕保育類畫眉3隻及一般類鳥類2隻，關養在騎樓下的鳥籠內，藉以欣賞鳥類叫聲。

警方表示，把畫眉關養在鳥籠，使其無法在自然環境下生存，實為虐待鳥類。因「台灣畫眉」是台灣特有的珍稀保育類野生動物，叫聲受人喜愛，若遭受濫捕，將嚴重危害其族群繁衍。

保七總隊第五大隊呼籲，為維護台灣珍貴生態資源及特有種生態多樣性，將持續與各目的事業主管機關及轄區治安單位加強查緝，對危害野生動物保育者，絕對嚴懲嚴辦，針對轄內盜伐林木熱點及運輸林木必經路線，派遣警力實施聯合路檢盤查，絕對是毋枉毋縱，請民眾切勿以身試法。

▲▼保七員警聽聞特殊鳥叫聲，救出被關養的保育類台灣畫眉鳥，並破獲山老鼠盜伐牛樟木。（圖／記者蔡文淵翻攝）