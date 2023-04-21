　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鴛鴦浴還沒洗「憋不住了」　女友伸手1舉動！他崩潰：羞恥到不行

▲▼浴缸,泡澡。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO第一次與女友洗澡。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

許多情侶一起洗鴛鴦浴來增加甜蜜感！一名男網友卻尷尬表示，最近女友心血來潮要求一起洗澡，面對這邪惡的誘惑，原PO答應體驗看看，不料女友根本是老司機，趁原PO傻住之餘，反過來戲弄一番。而原PO看著自己硬挺的反應，不禁哀喊「羞恥到不行 ！」

一名男網友在Dcard表示，某天女友主動詢問「要不要一起洗澡」，當下原PO臉紅答應了，一起進到浴室後，只見女友大方脫下衣服，只剩下內衣和內褲，此時原PO全身僵住。

[廣告]請繼續往下閱讀...

畢竟是第一次看到女友的真實身材，原PO尷尬直言，「有點愣了一下！」怎料劇情神展開，調皮的女友伸出雙手，迅速把原PO褲子與內褲拉下來，接著笑喊「欸你的GG硬了噢！」

這句話不斷在原PO耳中迴盪多次，讓原PO一度崩潰直呼「這種東西不用講出來好嗎？當下覺得羞恥到不行，好想躲起來～嗚嗚嗚嗚嗚。」

爆笑文章曝光後，底下網友笑虧，「幹嘛羞恥？不硬就要去看醫生了」、「硬了才好！等下好辦事」、「好清純...為什麼我都沒這種經驗？第一次一起洗澡，我男友就直接進來了，完全沒有害羞的時間」、「要回她：這是基本禮貌」、「一起洗，男友都從頭硬到尾」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／地牛翻身！19:44花蓮規模4.5地震　最大震度3級
文彬猝逝！SVT勝寬臨時缺席錄影　經紀公司公告惹粉心疼
大甲媽起駕人潮爆　巨乳地瓜球被發現漲價縮水了
女星身上長痣「竟罹皮膚癌」病逝！　最後發文才稱：開始好轉
利率連6升？ 央行示警：通膨壓力仍在
大甲媽今晚起駕！顏清標喊「拜託不要吵架」：不然都要我擔

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／花蓮近海19:44發生規模4.5地震　最大震度3級

鴛鴦浴還沒洗「憋不住了」　女友伸手1舉動！他崩潰：羞恥到不行

大甲媽今晚起駕！百萬信眾動起來　1600警「3層護衛」保鑾轎萬全

快訊／蘋菓西打「不明沉澱物」金門還在賣　衛生局通令立即下架

殘留水氣灌入！明天「半個台灣溼答答」　下波春雨炸3地

台9線蘇花東澳至南澳段標線施工　4 ／25～5／8機動封閉

力抗數位洪流！地方新聞台堅持在地特色　不做腥羶色新聞

12星座「水星逆行」！一周運勢曝光　金牛逆轉衰運

泰國旅遊有多強？　網曝「完勝關鍵」：直接海放台灣

下班注意！台鐵調車場控制盤故障　8列次發車塞住「最多誤點25分」

文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了

新北當街掃射影片曝！換彈匣連轟30多槍　黑衣男悠閒搭小黃離去

加拿大女離台前掉手機求助警　15hrs尋回讚：最棒國民外交

ASTRO文彬在自家身亡！　得年25歲...警方：推測是輕生

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

馬斯克「史上最大火箭」升空　4分鐘後爆炸！宣告任務失敗

新北警跨區買宵夜被抓包　退休學長：你們真的完了

李李仁在家都「從後面來」　陶晶瑩主動拉手：來按一下

鹿港天后宮隔3年又淹水了！廟埕變池塘　天公爐、神桌全泡湯

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

快訊／花蓮近海19:44發生規模4.5地震　最大震度3級

鴛鴦浴還沒洗「憋不住了」　女友伸手1舉動！他崩潰：羞恥到不行

大甲媽今晚起駕！百萬信眾動起來　1600警「3層護衛」保鑾轎萬全

快訊／蘋菓西打「不明沉澱物」金門還在賣　衛生局通令立即下架

殘留水氣灌入！明天「半個台灣溼答答」　下波春雨炸3地

台9線蘇花東澳至南澳段標線施工　4 ／25～5／8機動封閉

力抗數位洪流！地方新聞台堅持在地特色　不做腥羶色新聞

12星座「水星逆行」！一周運勢曝光　金牛逆轉衰運

泰國旅遊有多強？　網曝「完勝關鍵」：直接海放台灣

下班注意！台鐵調車場控制盤故障　8列次發車塞住「最多誤點25分」

「婚紗女王」勞力士滿天星上手氣勢滿點　73歲不老傳奇閃爆　

江少慶前5局封鎖味全龍　悍將長打連發2比0領先

快訊／花蓮近海19:44發生規模4.5地震　最大震度3級

《誰是被害者2》隔4年終於開拍　張孝全、李沐父女重逢

郭彥均自爆「演藝圈最會暈船的男人」　李懿嗨釣珍珠石斑

鳳小岳無預警「宣布新身份」！　林依晨、張孝全驚呆：沒想到是玩真的

陳克羿封鎖兄弟續留輪值　曾總看到企圖心：努力有回報

16萬多股民注意！6檔股票太漲　被打入注意股

才約定要再聚...文彬猝逝！SVT勝寬臨時缺席錄影　經紀公司公告惹粉心疼

飲料店收1星評論　鳳梨「一看血壓狂飆」傻眼回應：一堆怪人！

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

生活熱門新聞

東西忘車上「運將開40分鐘」趕回桃機　客豪送萬元小費

少年槍手「2萬聯名鞋、GUN BOY衝鋒包」爆紅

還沒完！10縣市紫爆豪雨彈夜襲熱區出爐

即／台中80公車司機集體請假！學生等嘸車傻眼

桃機招人起薪最高7.4萬　無經驗可

綠色人行道「激凸」被拍到！一票人狂笑　內行解答

巷弄不唸「ㄋㄨㄥˋ」！正確讀音曝

30歲男「常感疲倦+尿尿有泡」　醫嘆：腎臟已受損

台南人見上空一塊白　神力結界萬人驚

什麼東西23年沒漲價？　全場點名「它」：最後一道防線

水逆來了！「4星座」首當其衝　TOP1生活悲劇了

被問「會打飛機嗎」　周星馳回應超直白

小三女兒月經來！媽傻眼：怎這麼早

他嫌棄郵局「利率低+ATM不多」　內行：光憑1點屌打

更多熱門

相關新聞

25刀砍死外遇女友　男把屍體載去警局

25刀砍死外遇女友　男把屍體載去警局

美國康乃狄克州發生一起恐怖命案，52歲男子佩羅德(Pedro Grajalez)懷疑57歲女友里維拉(Nilda Rivera)外遇，持刀瘋狂把人砍傷後，眼睜睜看著對方慢慢失去氣息，才把屍體載去警局，還向警方秀出所拍下的屍體照片，行徑非常變態。

以為出去玩超雀躍　汪抵目的地5度逃跑嚶嚶哭

以為出去玩超雀躍　汪抵目的地5度逃跑嚶嚶哭

交女友後突沒性慾！男急求救　她推「羞羞2招」秒解決

交女友後突沒性慾！男急求救　她推「羞羞2招」秒解決

超商員工性侵女同事　強壓頭口交

超商員工性侵女同事　強壓頭口交

12星座男「交往後劣化指數」出爐　第1名是他

12星座男「交往後劣化指數」出爐　第1名是他

關鍵字：

情侶洗澡鴛鴦浴女友

讀者迴響

熱門新聞

少年轟51槍身世起底！17歲坐擁千萬房產

女子按摩屁股熱熱的　竟是推拿師噴了

嘉義一家4口3死1重傷！鄰曝「妻1舉動」引殺機

LINE「實用1功能」再升級！

東西忘車上「運將開40分鐘」趕回桃機　客豪送萬元小費

少年槍手「2萬聯名鞋、GUN BOY衝鋒包」爆紅

17歲男狂掃51槍　嬤：從小就不乖，竟壞到開槍

女手腳遭綁墜亡　警消趕到又1男墜樓

大學畢業拍私密片賺1600萬　夫妻慘了

女娃鼻塞…阿嬤5秒神技「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

還沒完！10縣市紫爆豪雨彈夜襲熱區出爐

梁云菲男友「那個人我知道是誰」

馬斯克看星艦爆炸　發文恭喜SpaceX

即／台中80公車司機集體請假！學生等嘸車傻眼

ASTRO靈堂到齊了　文彬妹堅強當喪主「IG好友名單有變動」網看哭

更多

最夯影音

更多
文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了

文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了
新北當街掃射影片曝！換彈匣連轟30多槍　黑衣男悠閒搭小黃離去

新北當街掃射影片曝！換彈匣連轟30多槍　黑衣男悠閒搭小黃離去

加拿大女離台前掉手機求助警　15hrs尋回讚：最棒國民外交

加拿大女離台前掉手機求助警　15hrs尋回讚：最棒國民外交

ASTRO文彬在自家身亡！　得年25歲...警方：推測是輕生

ASTRO文彬在自家身亡！　得年25歲...警方：推測是輕生

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面