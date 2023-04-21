鴛鴦浴還沒洗「憋不住了」　女友伸手1舉動！他崩潰：羞恥到不行

▲原PO第一次與女友洗澡。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

許多情侶一起洗鴛鴦浴來增加甜蜜感！一名男網友卻尷尬表示，最近女友心血來潮要求一起洗澡，面對這邪惡的誘惑，原PO答應體驗看看，不料女友根本是老司機，趁原PO傻住之餘，反過來戲弄一番。而原PO看著自己硬挺的反應，不禁哀喊「羞恥到不行 ！」

一名男網友在Dcard表示，某天女友主動詢問「要不要一起洗澡」，當下原PO臉紅答應了，一起進到浴室後，只見女友大方脫下衣服，只剩下內衣和內褲，此時原PO全身僵住。

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畢竟是第一次看到女友的真實身材，原PO尷尬直言，「有點愣了一下！」怎料劇情神展開，調皮的女友伸出雙手，迅速把原PO褲子與內褲拉下來，接著笑喊「欸你的GG硬了噢！」

這句話不斷在原PO耳中迴盪多次，讓原PO一度崩潰直呼「這種東西不用講出來好嗎？當下覺得羞恥到不行，好想躲起來～嗚嗚嗚嗚嗚。」

爆笑文章曝光後，底下網友笑虧，「幹嘛羞恥？不硬就要去看醫生了」、「硬了才好！等下好辦事」、「好清純...為什麼我都沒這種經驗？第一次一起洗澡，我男友就直接進來了，完全沒有害羞的時間」、「要回她：這是基本禮貌」、「一起洗，男友都從頭硬到尾」。