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社會 社會焦點 保障人權

宜蘭百警地毯式盤查　通緝犯躲KTV吃罕見「飛行者巧克力」被逮

記者游芳男、黃資真／宜蘭報導

宜蘭縣警局近來連日打擊毒品犯罪，除20日在壯圍鄉某KTV據點，查獲1名毒品通緝犯、毒品愷他命及罕見之「飛行者巧克力」外，並在昨(21)日動員近130名警力掃黑，共查獲2名通緝犯、違反毒品危害防制條例5件8人、公共危險5件5人、竊盜1件1人，同時查扣安非他命等多樣毒品。

▲▼ 宜蘭縣警局進行全面掃黑。（圖／記者游芳男翻攝）

▲宜蘭縣警局進行全面掃黑。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭縣警局先在今年4月初，與保三總隊及北市警局等單位共同向上溯源，在壯圍鄉查獲毒品喵喵製毒工廠，查扣第三級毒品甲基甲基卡西酮(俗稱喵喵)半成品184餘公斤、成品49公斤、製毒原料572公斤及製毒工具1批等證物，即時攔截市價近10億之新興毒品流入市面。

後續宜蘭縣刑警大隊針對幫派可疑販毒據點及活動場所執行全面性威力掃蕩行動，向宜蘭地檢及地院申請5張搜索票，並動員32名刑警，同步實施掃蕩搜索，共查獲多種新興毒品咖啡包173包及彩虹菸。

▲▼ 宜蘭縣警局進行全面掃黑。（圖／記者游芳男翻攝）

另在壯圍鄉某KTV據點，查獲毒品通緝犯1名、毒品愷他命及罕見之「飛行者巧克力」，所謂「飛行者巧克力」就是在巧克力內加入萃取之大麻素，由於是直接食用濃度極高之大麻素，其效果比直接吸食大麻煙更強烈，近期經由外籍人士帶入國內後，目前已在國內大麻圈開始盛行。

為因應雙北槍擊事件並有效壓制黑幫囂張氣焰，宜警亦於21日晚間，規劃「閉鎖式擴大掃黑臨檢」，動員近130名警力，針對轄內幫派經營、依附、圍事及賴以維生的營業處所，以優勢警力執行閉鎖式威力臨檢掃蕩，輔以地毯式路檢盤查。而本次專案共計查獲通緝犯2人、違反毒品危害防制條例5件8人、公共危險5件5人、竊盜1件1人、查扣第二級毒品安非他命1.26公克、咖啡包175包、彩虹菸4支、愷他命13公克、毒巧克力3顆，成效良好。

▲▼ 宜蘭縣警局進行全面掃黑。（圖／記者游芳男翻攝）

▲▼ 宜蘭縣警局進行全面掃黑。（圖／記者游芳男翻攝）

▲▼ 宜蘭縣警局進行全面掃黑。（圖／記者游芳男翻攝）

▲▼ 宜蘭縣警局進行全面掃黑。（圖／記者游芳男翻攝）

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